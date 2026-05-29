Trump lanza polémica web que compara migrantes con extraterrestres

El gobierno del presidente Donald Trump lanzó una nueva plataforma digital dentro del sitio oficial de la Casa Blanca. La iniciativa muestra datos sobre arrestos de migrantes y utiliza el término alien para relacionar a los extranjeros con seres extraterrestres.



La página presenta un contador con más de 3,1 millones de “encuentros” entre agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y personas en condición migratoria irregular en Estados Unidos.



El sitio también incluye un mapa interactivo con estadísticas de detenciones en distintas ciudades del país. En Minneapolis y Saint Paul, las autoridades reportan más de 3.500 arrestos de migrantes desde enero de 2025, según medios como ABC.

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Uno de los mensajes publicados en la web asegura que “los extraterrestres han estado caminando entre nosotros” y afirma que estas personas “no pertenecen a este mundo”. La plataforma evita mencionar directamente comunidades migrantes, pero mantiene el discurso impulsado por la administración Trump contra extranjeros en territorio estadounidense.



La Casa Blanca difundió además un video promocional elaborado con inteligencia artificial. El material muestra a un migrante siendo absorbido por un OVNI.



El portal invita a la población a reportar “aliens sospechosos” mediante el número oficial del ICE. Otro mensaje indica que las autoridades “devolverán” a estas personas “a su lugar de origen”.



La plataforma también afirma que millones de migrantes “invadieron” Estados Unidos “al amparo de la oscuridad”. El texto asegura que Trump fue “el primero en denunciar el peligro” que representan los extranjeros para las familias estadounidenses.



Organizaciones defensoras de derechos humanos han cuestionado en reiteradas ocasiones el lenguaje utilizado por la administración republicana sobre migración y comunidades extranjeras.





