Trump genera expectativas sobre acuerdo e Irán lo niega

Donald Trump ha generado expectativas sobre un acuerdo marco entre Estados Unidos e Irán. "Acabamos de lograr un gran arreglo para la guerra con Irán", declaró Trump a los periodistas en el Despacho Oval el jueves 11 de junio de 2026.

El mandatario añadió que se estaban preparando los documentos y que pronto podrían estar listos para su firma. Asimismo, señaló que Europa podría albergar la ceremonia de firma, pero no identificó ningún país o lugar específico.

Más tarde, Trump afirmó que el acuerdo podría quedar finalizado incluso este mismo fin de semana. Al ser preguntado si el líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, ya había dado su aprobación, Trump respondió que, según su entendimiento, así era.

Por su parte, fuentes iraníes niegan las afirmaciones de Trump. La agencia iraní de noticias Fars, citando una fuente vinculada al equipo negociador de Teherán, afirmó que no se había acordado ningún texto definitivo. Altos funcionarios iraníes no han comentado públicamente de inmediato las declaraciones de Trump.

Reapertura inmediata del estrecho de Ormuz

Según Trump, el arreglo propuesto incluiría la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz y el fin del bloqueo naval estadounidense sobre los puertos iraníes, aunque escribió en su red social Truth Social que las restricciones estadounidenses sobre el transporte marítimo y los puertos iraníes permanecerían vigentes hasta que se alcance un acuerdo definitivo.

Por su parte, el Gobierno de Israel, que no participa en las negociaciones, dice que Washington le ha asegurado que cualquier acuerdo final protegería los intereses de seguridad israelíes. La oficina del primer ministro Benjamín Netanyahu señaló que Trump se comprometió a que cualquier acuerdo exigiría la eliminación de las reservas iraníes de uranio enriquecido y el desmantelamiento de las instalaciones de enriquecimiento de uranio.

Según la oficina de Netanyahu, Trump también afirmó que un acuerdo definitivo limitaría la producción de misiles de Irán y pondría fin a su apoyo a grupos aliados en la región, incluido el grupo militante palestino Hamás y la milicia chií Hezbolá en el Líbano.

Trump y Netanyahu hablaron sobre un incipiente "memorando de entendimiento" entre Estados Unidos e Irán destinado a iniciar negociaciones formales, informó el Gobierno israelí.