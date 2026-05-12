Trump dice que tratará con Xi la venta de armas a Taiwán

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este lunes (11.05.2026) que hablará con su homólogo chino, Xi Jinping, sobre la venta de armas a Taiwán, un tema al que se opone Pekín.

China considera que esa isla de régimen democrático forma parte de su territorio y ha amenazado incluso con utilizar la fuerza para ponerla bajo su control.

Aunque reconoce únicamente a Pekín, Washington se ha convertido en un cercano aliado y proveedor de armamento para Taiwán.

"Voy a tener esa conversación con el presidente Xi. Al presidente Xi le gustaría que no lo hagamos", dijo en referencia al intercambio armamentístico.

"Este es uno de los muchos temas de los que vamos a hablar", insistió Trump a periodistas antes de viajar esta semana a China.

En virtud de las llamadas "Seis Garantías" de 1982, un pilar clave de la política estadounidense sobre Taiwán, Estados Unidos declaró que no "consultaría" con Pekín sobre las ventas de armas a la isla.

Trump pareció restar importancia a la idea de que China intentara apoderarse de Taiwán aprovechando la reducción de municiones estadounidenses después de que Estados Unidos se uniera a Israel en el ataque contra Irán.

Tras aludir a la invasión rusa de Ucrania, Trump dijo sobre Taiwán: "No creo que vaya a ocurrir" algo similar.

"Creo que estaremos bien. Tengo una muy buena relación con el presidente Xi. Él sabe que no quiero que eso ocurra", añadió.

Pedirá a Xi que libere a Jimmy Lai

Pero Trump también señaló que Estados Unidos está "muy, muy lejos" de Taiwán, mientras que Xi "está a 67 millas" (poco más de 100 km).

"Es una pequeña diferencia. Pero, ya sabe, hay mucho apoyo a Taiwán, por parte de Japón y de países de esa zona", afirmó el magnate republicano, en referencia al creciente respaldo a Taipéi por parte del gobierno conservador de Japón.

El archipiélago de Kinmen, controlado por Taiwán, se encuentra a solo dos kilómetros de la costa china, aunque la isla principal de Taiwán está a unos 160 kilómetros del territorio continental del gigante asiático.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán prometió en la mañana del martes "seguir reforzando la estrecha cooperación" con Estados Unidos y "desarrollar capacidades efectivas de disuasión para mantener conjuntamente la paz y la estabilidad del estrecho de Taiwán".

Trump también dijo que volverá a pedir a Xi que libere a Jimmy Lai, el magnate de los medios prodemocracia de Hong Kong que fue condenado en febrero a 20 años de prisión, lo que equivale prácticamente a una sentencia de muerte para el enfermo empresario de 78 años.

Trump, sin embargo, también pareció mostrar comprensión hacia la posición de China, que reprimió con dureza a Hong Kong tras las masivas protestas prodemocracia de 2019 en la antigua colonia británica.

"Le causó muchos problemas a China", dijo Trump sobre Lai. "Intentó hacer lo correcto. No tuvo éxito, fue a la cárcel y la gente quiere que salga", afirmó.