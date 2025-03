Trump desafía indultos de Biden y los declara “nulos y sin efecto”

Donald Trump afirmó el lunes que los indultos preventivos otorgados por su predecesor, el demócrata Joe Biden, a personas odiadas por el presidente republicano son inválidos porque fueron firmados con un "autopen".



El autopen es una máquina que se usa para firmar documentos de forma automática a partir de una firma real. Existen distintos modelos, pero estas máquinas suelen incluir unos brazos mecánicos que sostienen el bolígrafo para firmar como lo haría la propia persona.



No está claro qué autoridad tiene Trump, si es que tiene alguna, para anular los indultos presidenciales emitidos por su predecesor.



Es extremadamente raro que se revoquen indultos en la historia de Estados Unidos. Si lo llegara a hacer, Trump pondría de nuevo a prueba los límites del poder ejecutivo.



Trump alegó que la firma no es válida porque Biden firmó con un autopen, usado con frecuencia.



Los indultos "se declaran por la presente nulos, vacíos y sin más fuerza o efecto, debido al hecho de que fueron hechos con autopen", publicó Trump en su cuenta de la red Truth Social. No aportó pruebas.



Se ignora si el expresidente utilizó uno de estos dispositivos para firmar los indultos.



Horas antes de entregar el poder el 20 de enero, Biden otorgó una serie de indultos preventivos a funcionarios y ex altos cargos para protegerlos de "procesamientos injustificados y con motivaciones políticas".



Entre ellos destacan el ex jefe de gabinete general Mark Milley, el exarquitecto de la estrategia de la Casa Blanca contra el covid-19, el doctor Anthony Fauci, y varios congresistas que participaron en la comisión de investigación sobre el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021.



El viernes, durante un discurso en el Departamento de Justicia, Trump insistió en que firmaba él mismo sus decretos.



"No se puede usar un bolígrafo automático para hacer esto. Es lo básico, no respeta la función", dijo.



Trump, que ha prometido "vengarse" de sus oponentes políticos, criticó el día de su investidura los indultos concedidos a personas "muy, muy culpables de crímenes muy graves".