Trump busca control sobre próximos comicios clave en EE. UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió este martes (03.02.2026) en que el Gobierno federal debería supervisar las elecciones intermedias que actualmente organizan los estados, luego que en la víspera hiciera un llamado a los republicanos a "nacionalizar" los comicios, lo que generó rechazo y preocupaciones entre sus críticos.

Trump hizo estas afirmaciones en la Oficina Oval al responder preguntas de los periodistas sobre el papel del Ejecutivo federal en los procesos electorales estatales, un ámbito que la Constitución estadounidense reserva principalmente a los estados.

El llamado del presidente a que los republicanos "nacionalicen" las elecciones provocó rechazo por parte de legisladores, incluyendo a algunos republicanos, mientras que los demócratas expresaron su preocupación de que intente interferir en las elecciones de medio término de noviembre, que determinarán el control del Congreso.

En una entrevista de podcast con el ex subdirector del FBI, Dan Bongino, publicada el lunes, Trump repitió sus falsas afirmaciones de que le robaron las elecciones de 2020 y dijo que su partido debería "tomar el control" y "nacionalizar" la votación en al menos 15 lugares, sin detallar a qué se refería.

Gobiernos estatales supervisan elecciones, según la Constitución

Según la Constitución de Estados Unidos, los gobiernos estatales supervisan las elecciones, no el gobierno federal, y la mayoría de las elecciones son administradas por funcionarios del condado y locales.

Funcionarios demócratas y defensores de los derechos electorales dijeron que los comentarios de Trump, pocos días después de que el FBI registrara la oficina electoral del condado de Fulton, Georgia, en busca de boletas de 2020, demuestran que planea intentar socavar o incluso manipular los resultados de las elecciones de este año.

"Esto no se trata de las elecciones de 2020", dijo el senador demócrata Mark Warner de Virginia en una conferencia de prensa. "Francamente, se trata de lo que viene después".

El martes en la Oficina Oval, Trump instó a los legisladores republicanos a aprobar reformas electorales y reiteró su llamado a un mayor control nacional.

"El estado es un agente del gobierno federal en las elecciones. No sé por qué el gobierno federal no las organiza directamente", dijo Trump a los periodistas.

Acusaciones sin pruebas

El mandatario aseguró que existen ciudades con supuestas irregularidades y "terrible corrupción" electoral, aunque no presentó pruebas que respalden esas acusaciones.

"Miren algunos de los lugares donde hay una terrible corrupción en las elecciones y el gobierno federal no debería permitir eso", afirmó.

"Creo que el gobierno federal debería involucrarse", añadió Trump, reiterando una postura que ya ha defendido en el pasado y que ha generado críticas por parte de autoridades estatales y expertos electorales, quienes señalan que una mayor intervención federal podría vulnerar la autonomía de los estados.

Control de la Cámara de Representantes en juego

Históricamente, el partido del presidente ha perdido escaños en las elecciones de medio término, y los demócratas solo necesitan ganar tres distritos controlados por los republicanos en noviembre para obtener el control de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Un alto funcionario de la campaña republicana dijo a Reuters que no parecía haber una estrategia general detrás de los comentarios de Trump, más allá de un esfuerzo continuo del Departamento de Justicia para obtener los registros de votantes de muchos estados con tendencia demócrata.

Los legisladores y los expertos electorales se mostraron menos optimistas. "La última vez que empezó a hablar así, sus aliados minimizaron los riesgos y terminamos con lo del 6 de enero”, escribió en X Brendan Nyhan, profesor de ciencias políticas en el Dartmouth College, refiriéndose al ataque ocurrido en esa fecha de 2021 contra el Capitolio de Estados Unidos por una turba de seguidores de Trump.

Trump ha expresado a menudo su deseo de reformar las elecciones del país, basándose en afirmaciones falsas de que su derrota en 2020 ante el demócrata Joe Biden se debió a fraude. Ha pedido que se prohíba el voto por correo, ha cuestionado la seguridad de las máquinas de votación y ha afirmado falsamente que millones de no ciudadanos votan regularmente.