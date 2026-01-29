Trump anuncia que ordenó reabrir el espacio aéreo de Venezuela

El presidente Donald Trump anunció este jueves que ordenó reabrir el espacio aéreo venezolano a vuelos comerciales, tras una conversación con la presidenta interina del país, Delcy Rodríguez.



"Acabo de hablar con la presidenta de Venezuela y le informé de que vamos a abrir todo el espacio aéreo comercial", dijo a periodistas, al inicio de una reunión de su gabinete ministerial en la Casa Blanca.



"Los ciudadanos estadounidenses podrán ir dentro de muy poco a Venezuela y estarán seguros allá", aseguró. "Las relaciones han sido muy sólidas, muy buenas" agregó.



"Tenemos a las grandes compañías petroleras rumbo a Venezuela, inspeccionando y eligiendo sus ubicaciones, y van a traer de vuelta una riqueza tremenda para Venezuela y para Estados Unidos", explicó.



"Venezuela, de hecho, va a ganar más dinero del que ha ganado nunca, y eso es algo bueno" aseguró.



Tras el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro, ahora encarcelado en Nueva York a la espera de juicio por narcotráfico, Estados Unidos improvisó un esquema de control de los beneficios del crudo venezolano, que luego de depositarlo en Catar es transferido al gobierno de Rodríguez, supuestamente con un monitoreo mensual del gasto.



"Quiero agradecer a todo el pueblo de Venezuela por lo que que pasaron, ya saben, y quiero agradecer al liderazgo porque, realmente, están haciendo un buen trabajo", dijo.

