Trump anuncia que indultará a expresidente de Honduras preso por narcotráfico

El presidente Donald Trump intervino este viernes en la política de Honduras al indultar al expresidente Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico, y amenazar con un recorte de la ayuda al país centroamericano si su candidato preferido pierde las presidenciales del domingo.

Trump anunció el indulto a Hernández, que cumple una condena de 45 años de cárcel en Estados Unidos, en una publicación en redes sociales.

El mandatario añadió en el mensaje que apoyaba a Nasry Asfura, el candidato del partido derechista de Hernández en los comicios hondureños.

"Si no gana, Estados Unidos no malgastará más dinero, porque un líder equivocado solo puede traer resultados catastróficos a un país, sea cual sea", dijo Trump en su plataforma Truth Social.

Asfura, un magnate de la construcción de 67 años y exalcalde de la capital hondureña, compite en una carrera reñida contra la abogada Rixi Moncada, del gobernante partido Libre (izquierda), y el presentador de televisión Salvador Nasralla, del derechista Partido Liberal.

Hernández, presidente de Honduras de 2014 a 2022, fue extraditado a Estados Unidos pocas semanas después de dejar el cargo.

En marzo de 2024, un jurado de Nueva York lo declaró culpable de haber facilitado el ingreso a Estados Unidos de cientos de toneladas de cocaína -principalmente de Colombia y Venezuela- a través de Honduras.

Según la justicia estadounidense, esos hechos comenzaron en 2004, mucho antes de que Hernández fuera presidente.

El fiscal general del expresidente Joe Biden, Merrick Garland, dijo tras la sentencia de Hernández el año pasado que el dirigente había "abusado de su poder para apoyar una de las conspiraciones de narcotráfico más grandes y violentas del mundo".

Trump escribió en Truth Social que Hernández había sido "tratado de forma muy dura e injusta", según muchas personas a las que respeta.