EN VIVO
Clock

de HS

Internacional

Trump afirma que EE. UU. “eliminó” tres barcos venezolanos en total

El anuncio llega un día después de confirmar un segundo ataque estadounidense contra embarcaciones que presuntamente traficaban drogas en el Caribe.

AFP
AFP
Por AFP Agencia |16 de septiembre de 2025, 9:43 AM

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que su país “eliminó” tres barcos en total frente a Venezuela, un día después de confirmar un segundo ataque estadounidense contra embarcaciones que presuntamente traficaban drogas en el Caribe.

“De hecho, eliminamos tres barcos, no dos, pero vieron dos”, señaló Trump a periodistas en la Casa Blanca antes de partir hacia el Reino Unido para una visita de Estado.

Noticia en desarrollo.

Youtube Teletica

Tags
Más notas