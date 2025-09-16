Internacional
Trump afirma que EE. UU. “eliminó” tres barcos venezolanos en total
El anuncio llega un día después de confirmar un segundo ataque estadounidense contra embarcaciones que presuntamente traficaban drogas en el Caribe.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que su país “eliminó” tres barcos en total frente a Venezuela, un día después de confirmar un segundo ataque estadounidense contra embarcaciones que presuntamente traficaban drogas en el Caribe.
“De hecho, eliminamos tres barcos, no dos, pero vieron dos”, señaló Trump a periodistas en la Casa Blanca antes de partir hacia el Reino Unido para una visita de Estado.
Noticia en desarrollo.