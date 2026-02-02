Trump advierte a Irán de "cosas malas" a menos que alcance acuerdo con EE. UU.

El presidente Donald Trump advirtió el lunes que "cosas malas" sucederán si Irán no logra alcanzar un acuerdo con Estados Unidos, después de que Teherán pidió iniciar conversaciones sobre su programa nuclear con Washington.

"En este momento estamos hablando con ellos, estamos hablando con Irán, y si podemos encontrar una solución sería estupendo. Y si no podemos, probablemente sucederán cosas malas", dijo Trump a periodistas en la Casa Blanca.

Con las tensiones en aumento, el republicano evitó hablar de cualquier posible acción militar contra Irán, pero reiteró que una "tremenda fuerza", incluido un portaviones enviado a Oriente Medio, llegaría pronto a la región.