Tribunal rechaza extradición a Nicaragua de campesino opositor al régimen de Daniel Ortega

El Tribunal de Apelación de la Sentencia Penal del II Circuito Judicial de San José rechazó la extradición a Nicaragua de un campesino opositor, al que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo señala como uno de los autores de un doble homicidio.

Mediante resolución 2026-0213, el órgano jurisdiccional declaró parcialmente con lugar un recurso presentado por la defensa de Pedro Fernández, a quien el país vecino del norte lo vincula con el crimen de la oficial Aracelly Díaz y del ciudadano Pedro Chavarría.

Valga recordar que, en la sentencia 2025-0768 del 8 de setiembre anterior, el Tribunal Penal del I Circuito Judicial de San José ordenó la entrega del sujeto a Nicaragua. Esa es la decisión revocada.

Hasta al cierre de esta publicación, se desconocen las razones por las cuales se anuló la extradición en segunda instancia. Sobre el particular, Teletica.com tiene en trámite una solicitud ante la oficina de prensa de la Corte Suprema de Justicia.

La sentencia de este lunes ordenó además el cese de la detención provisional que descontaba el sujeto en el marco del proceso que se le seguía.

No obstante, lo anterior no significa que el requerido será puesto en libertad de inmediato, pues ahora quedará a las órdenes del Ministerio Público, que deberá llevar a cabo las diligencias necesarias y valorar su eventual vinculación con los hechos, en una investigación que se le deberá abrir en la jurisdicción nacional.

El propio Tribunal de Apelación de Sentencia Penal hace ver la necesidad de que la Fiscalía eche mano del Tratado de Asistencia Legal Mutua en Asuntos Penales entre Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, a fin de que pueda obtener las pruebas recabadas en el país vecino.

Fernández, nacido en Nicaragua, pero con 30 años de ser residente costarricense, es señalado por organizaciones no gubernamentales (ONG) como "un perseguido político del régimen Ortega-Murillo".



En una carta publicada el 30 de setiembre anterior por la Agencia EFE, distintas representaciones pinoleras hicieron ver que el requerimiento de su país contra el campesino respondía a "tácticas de persecución transnacional, vigilancia y hostigamiento a exiliados". Las organizaciones advirtieron que el hombre se exponía a torturas y tratos crueles.



La Fiscalía de Nicaragua solicitó en extradición a Fernández por el mismo caso por el que se acusó a los también opositores Douglas Pérez (entregado por Costa Rica el 16 de febrero de 2025 y ahora beneficiario de medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos - CIDH) y Reinaldo "Comandante Omar" Picado (refugiado en el territorio nacional).

A los tres se les acusa de los homicidios de Díaz y Chavarría, ocurridos el 1.° de octubre de 2022 en El Castillo de Río San Juan, al sur de Nicaragua, cerca de la frontera con Costa Rica.

Según la Policía Nacional del país vecino, los tres individuos, junto a otros armados con fusiles de guerra, escopetas y pistolas, cometieron robo con intimidación a trabajadores de la empresa Agro Industrial del Río, que iban a pagar la planilla.