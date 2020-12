Tres muertos y tres heridos tras tiroteo en Illinois, EE.UU.

Tres personas murieron y otras tres resultaron heridas el sábado durante un tiroteo en un salón de bolos en Illinois, Estados Unidos, informó la policía.



La policía de la ciudad de Rockford pidió a la población que se mantuviera alejada del área donde se encuentra la bolera debido a que se trataba de una "situación activa", mientras agentes desalojaban el lugar.

"Todavía se trata de una investigación activa. Tenemos tres individuos confirmados como fallecidos", dijo el jefe policial Dan O'Shea en una conferencia de prensa afuera del lugar.

#BREAKING: Three dead, three wounded in mass shooting incident at bowling alley in Rockford, Illinois



pic.twitter.com/6Dq6V3mvjv