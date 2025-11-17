Tres claves de la elección chilena antes del balotaje entre Jara y Kast

La extrema derecha quedó bien posicionada para llegar al poder en Chile por primera vez desde el final de la dictadura en 1990, tras los comicios que decidieron un balotaje el 14 de diciembre entre el ultraconservador José Antonio Kast y la izquierdista Jeannette Jara.



Estas son algunas claves de la elección del domingo, marcada por el miedo a la delincuencia y la migración irregular.



Triunfo frágil de la izquierda

En la primera vuelta, Jara obtuvo el 26,8% de los votos, frente al 23,9% de Kast.



Esta ventaja de apenas 2,9 puntos estuvo por debajo de las expectativas de su coalición de centro-izquierda.



El resultado de Jara está inclusive "por debajo del escenario más catastrófico", asegura a la AFP Rodrigo Espinoza, analista de la Universidad Diego Portales.



Más que su militancia comunista, pesó su rol como ministra del Trabajo del gobierno de Gabriel Boric. "Ser ministra y la continuadora de un gobierno que no ha cumplido las expectativas siempre constituye un desafío", apuntó el experto Rodrigo Arellano, de la Universidad del Desarrollo.



Jara no logró siquiera igualar en la votación el nivel de aprobación que cosecha actualmente el presidente Boric entre los chilenos, un 28% según la última encuesta del Centro de Estudios Públicos.



Y su margen para sumar apoyos de aquí a la segunda vuelta es estrecho, según analistas.



La derecha, representada por José Antonio Kast, Evelyn Matthei y Johannes Kaiser, sumó más del 50% de los votos.



El economista opositor Franco Parisi se colocó tercero, con 19,7%.



"Casi la mitad de los chilenos y chilenas no votaron ni por mí, ni por Kast, y desde mañana, a ellos les vamos a salir a hablar y a escucharles atentamente", dijo Jara ante sus partidarios.



La fórmula del miedo

Aunque Chile es uno de los países más seguros de la región, en los últimos años enfrentó un aumento de los homicidios y los secuestros que disparó la sensación de inseguridad, lo que propició el ascenso de la ultraderecha.



Los homicidios aumentaron un 140% en la última década, y pasaron de una tasa de 2,5 a 6 por cada 100.000 habitantes en 2024, según el gobierno. La media en América Latina es de 15 homicidios cada 100.000 habitantes, de acuerdo con la ONU.



El contexto de temor ante la delincuencia "es bastante cómodo (...) para la derecha más radical, como ha pasado en otros lugares de América Latina y también en el mundo", dice Espinoza.



Kast, un abogado de 59 años, que desde su campaña en 2021 propugnaba la mano dura, reforzó su discurso con un "plan implacable" contra la delincuencia y la promesa de expulsar a los 337.000 migrantes sin papeles en Chile, a quienes culpa de la inseguridad.



Que haya mantenido esa posición todos estos años permitió que "le creyeran más" los votantes, explica Arellano.



De ganar, sería el primer gobierno de extrema derecha en Chile desde la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).



El factor Parisi

En 2021, el economista de derecha Franco Parisi sorprendió al alcanzar el tercer puesto con una campaña virtual desde Estados Unidos. En estas elecciones, hizo campaña en Chile y volvió a quedar tercero.



Desplazó a Kaiser y a Matthei, que lo superaban en los sondeos, y nuevamente tendrá una de las llaves del balotaje.



Parisi lidera el Partido de la Gente, una agrupación opositora que asegura representar al centro político y la clase media.



En una entrevista con la AFP en septiembre, afirmó que le daba lo mismo ser tildado de "populista" y que está dispuesto a negociar con la derecha y la izquierda.



"Les tengo una mala noticia a Jara y Kast: van a tener que ganarse los votos en la calle. Necesito gestos de ellos. Ellos tienen el problema", dijo Parisi en su discurso el domingo.



Jara ya aseguró que recogerá algunas medidas del economista en su programa. Kast no hizo alusiones a Parisi.



Los seguidores de Parisi son aquellos "disconformes con la política y el gobierno", explica Arellano, que ve más probable que estos se vayan con Kast o anulen su voto en segunda vuelta.