Transitada autopista de EEUU se derrumba en Filadelfia

11 de junio de 2023, 11:23 AM

Un incendio provocó el derrumbe de parte de un paso elevado de una transitada autopista estadounidense en la ciudad de Filadelfia la madrugada del domingo, informaron las autoridades, que atribuyeron el accidente a un camión cisterna de petróleo que se prendió fuego debajo del puente.



El colapso destruyó cuatro carriles de circulación en un tramo elevado de la autopista, aunque no se reportaron heridos.



Se trata de la Interestatal 95, una de las principales arterias de tráfico de la costa este de Estados Unidos. Sus más de 3.000 kilómetros unen el estado de Maine, en el extremo noreste del país, con Miami, la mayor ciudad de Florida, en el sureste.



La I-95 permaneció cerrada en ambas direcciones en el área de Filadelfia, dijeron las autoridades.



Las imágenes transmitidas por televisión mostraron llamas y humo proveniente de la sección derrumbada de la Interestatal 95, en el barrio Tacony de la ciudad, con partes de la pista elevada cayendo sobre los carriles más bajos.



Una portavoz de la ciudad dijo a la AFP que un "gran incendio debajo de la I-95" provocó el derrumbe de la carretera, pero no lo atribuyó a ningún vehículo. Añadió que el fuego ha sido declarado "bajo control".



Los medios locales informaron que el incendio comenzó alrededor de las 07H00 locales (03H00 GMT), cuando el tráfico de los domingos suele ser escaso.



"La I-95 se verá afectada durante mucho tiempo", señaló el director general de Filadelfia, Tumar Alexander, en una conferencia de prensa, según el diario The Philadelphia Inquirer.