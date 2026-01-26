Tormenta invernal Fern provoca nuevas cancelaciones de vuelos hacia y desde Guanacaste
Autoridades del aeropuerto Daniel Oduber informaron nuevas cancelaciones, tras suspensiones y reprogramaciones que se venían registrando desde el fin de semana.
Las consecuencias de la tormenta invernal Fern continúan afectando el tráfico aéreo entre Costa Rica y Norteamérica. Este lunes, el aeropuerto Daniel Oduber, en Guanacaste, volvió a reportar cancelaciones y reprogramaciones de vuelos hacia y desde Estados Unidos y Canadá, en una situación que se mantiene desde el fin de semana.
De acuerdo con la información más reciente suministrada por la administración aeroportuaria, con corte a las 11 de la mañana, durante el fin de semana y el inicio de esta semana se contabilizan 14 vuelos afectados. El sábado 24 de enero se reportaron dos operaciones impactadas, una correspondiente a un vuelo de llegada y salida y otra únicamente de salida.
El domingo 25 fue la jornada con mayor afectación, al registrarse siete vuelos comprometidos: cinco con operaciones de llegada y salida y dos salidas canceladas. Para este lunes 26 de enero, el reporte indica cinco vuelos afectados, de los cuales cuatro corresponden a operaciones de llegada y salida y uno a una salida suspendida.
Estas nuevas cifras se suman a las cancelaciones y ajustes que ya se habían registrado desde días anteriores, como consecuencia de las condiciones meteorológicas que impactan amplias zonas de Estados Unidos y Canadá. Desde el sábado, un total de 10 vuelos no lograron despegar desde sus aeropuertos de origen, involucrando a cinco aerolíneas que operan regularmente en la terminal guanacasteca.
“Debido a la tormenta Fern que está afectando en este momento a Estados Unidos y Canadá, reportamos que desde el sábado hasta hoy a las 10:30 a. m. tenemos 10 vuelos que del todo no pudieron salir de sus orígenes, de los cuales son cinco operadores los que se están viendo afectados”, explicó Lizeth Valverde, gerente de operaciones de Guanacaste Aeropuerto.
“Tenemos otros dos vuelos que sí pudieron llegar a Liberia, pero que debido a estas condiciones climáticas están reprogramando para poder salir”, añadió Valverde.
Además, otros dos vuelos lograron arribar al aeropuerto de Liberia, pero no pudieron completar su itinerario de salida y permanecen en proceso de reprogramación mientras persistan las condiciones climáticas adversas en Norteamérica.
Ante este escenario, las autoridades aeroportuarias reiteraron el llamado a los pasajeros para que mantengan una comunicación constante con las aerolíneas y verifiquen el estado de sus vuelos antes de trasladarse a la terminal aérea.
“Instamos a los pasajeros a mantener esa comunicación directa con los operadores. A todos los interesados en conocer los itinerarios y el funcionamiento de las operaciones, les recomendamos contactarnos a través de nuestro sitio web”, concluyó la gerente de operaciones.
Enlace de sitio web: https://www.guanacasteairport.com/en
El aeropuerto Daniel Oduber advirtió que, mientras continúen las condiciones invernales en Norteamérica, podrían registrarse nuevos ajustes en los itinerarios, especialmente en las rutas que conectan Guanacaste con ciudades del noreste de Estados Unidos y Canadá.