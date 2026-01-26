Tormenta invernal Fern provoca nuevas cancelaciones de vuelos hacia y desde Guanacaste

Las consecuencias de la tormenta invernal Fern continúan afectando el tráfico aéreo entre Costa Rica y Norteamérica. Este lunes, el aeropuerto Daniel Oduber, en Guanacaste, volvió a reportar cancelaciones y reprogramaciones de vuelos hacia y desde Estados Unidos y Canadá, en una situación que se mantiene desde el fin de semana.



De acuerdo con la información más reciente suministrada por la administración aeroportuaria, con corte a las 11 de la mañana, durante el fin de semana y el inicio de esta semana se contabilizan 14 vuelos afectados. El sábado 24 de enero se reportaron dos operaciones impactadas, una correspondiente a un vuelo de llegada y salida y otra únicamente de salida.

El domingo 25 fue la jornada con mayor afectación, al registrarse siete vuelos comprometidos: cinco con operaciones de llegada y salida y dos salidas canceladas. Para este lunes 26 de enero, el reporte indica cinco vuelos afectados, de los cuales cuatro corresponden a operaciones de llegada y salida y uno a una salida suspendida.



"Debido a la tormenta Fern que está afectando en este momento a Estados Unidos y Canadá, reportamos que desde el sábado hasta hoy a las 10:30 a. m. tenemos 10 vuelos que del todo no pudieron salir de sus orígenes, de los cuales son cinco operadores los que se están viendo afectados", explicó Lizeth Valverde, gerente de operaciones de Guanacaste Aeropuerto. Estas nuevas cifras se suman a las cancelaciones y ajustes que ya se habían registrado desde días anteriores, como consecuencia de las condiciones meteorológicas que impactan amplias zonas de Estados Unidos y Canadá. Desde el sábado, un total de 10 vuelos no lograron despegar desde sus aeropuertos de origen, involucrando a cinco aerolíneas que operan regularmente en la terminal guanacasteca.