Tokio reporta récord de hospitalizaciones por calor desde 2010

La ciudad de Tokio alcanzó la mayor cantidad de hospitalizaciones por calor desde 2010, en medio de una ola de temperaturas extremas que ya causó una muerte en Japón, informaron los servicios de emergencia el jueves (23.07.2026).

Los bomberos de la capital japonesa indicaron que 453 personas fueron internadas en centros médicos el miércoles, la cifra más alta desde que comenzaron los registros en 2010.

El miércoles, Japón se vio azotado por un calor sofocante y potencialmente mortal, y se esperaba que las temperaturas superaran los 40 grados Celsius en algunas ciudades, en lo que el gobierno ha designado recientemente como un "día de calor brutal".

"Urgimos a las personas a mantenerse hidratadas y usar el aire acondicionado", indicó un portavoz de los Bomberos a la agencia AFP.

"Parece que el número de pacientes subió al aumentar la temperatura. Parece que ayer y antier vimos aumentos realmente notables", agregó el vocero.

Indicó que una persona murió y otras cuatro estaban en condiciones críticas en la prefectura de Tokio, de 14 millones de habitantes.

En los últimos años, Japón ha experimentado veranos cada vez más severos y en 2025 registró la temperatura más alta de su historia: 41,8 °C.



