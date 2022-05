Tiroteo en Texas: Un golpe duro para la comunidad latina en Estados Unidos

Por AFP Agencia | 25 de mayo de 2022, 10:03 AM

Los detalles de la masacre -las víctimas y el sospechoso de 18 años, que fue abatido por la policía-, se conocen mientras Estados Unidos lidia con el horror del tiroteo escolar más mortífero desde la tragedia de Sandy Hook en Connecticut hace una década.



En Uvalde, la policía bloqueó el área alrededor de la escuela el miércoles y había poco tráfico o movimiento de peatones. El vecindario es de casas modestas de un solo piso y con un pequeño patio. En muchos jardines se ven columpios y parrillas al aire libre para barbacoas.

Identificado como Salvador Ramos, el autor de la masacre era residente de Uvalde y ciudadano estadounidense.



La escuela tiene alrededor de 500 alumnos y el 90% de ellos son de origen latinoamericano, según The New York Times. El diario añadió que el 87% de los estudiantes son de familias desfavorecidas.



Según los funcionarios del Departamento de Seguridad Pública de Texas, Ramos le disparó a su abuela antes de dirigirse a la Escuela Primaria Robb alrededor del mediodía, donde abandonó su vehículo y entró con una pistola y un rifle. Llevaba puesto un chaleco antibalas.



Atacante hostigado

Ramos, que tartamudeaba y tenía un ceceo, había sufrido 'bullying' en la escuela por sus problemas de habla, y una vez se cortó la cara "solo por diversión", contó a The Washington Post Santos Valdez, que lo conocía de entonces.



Valdez dijo que era amigo de Ramos, pero cuando el joven comenzó a "deteriorarse" el vínculo terminó.

Ramos mató a las 21 personas en un salón de clases, informaron CNN y otros medios de comunicación.



Con los mensajes de familiares destrozados por las pérdidas, los nombres de algunos de los niños asesinados comenzaron a conocerse, la mayoría de origen latino: Ellie García, Jayce Carmelo Luevanos, Uziyah García.



"Mi amorcito ahora vuela alto con los ángeles allá arriba", publicó en Facebook Ángel Garza, cuya hija Amerie Jo Garza acababa de celebrar su décimo cumpleaños.



"Te amo Amerie jo", escribió. "Nunca volveré a ser feliz ni completo".



Los policías que acudieron al lugar abatieron al agresor, dijeron autoridades, y agregaron más tarde que dos docentes también habían muerto en el ataque.



Eva Mireles, una maestra de cuarto grado, fue asesinada a tiros mientras intentaba proteger a sus alumnos, dijo su tía Lydia Martínez Delgado al diario The New York Times. Contó que Mireles estaba orgullosa de enseñar a niños de ascendencia latina.



Una prima de Mireles, Ambar Ybarra, la llamó heroína. "Cocinaba increíble. Su risa era contagiosa y la vamos a extrañar", dijo Ybarra al programa "Today" de NBC. "Ponía su corazón en todo lo que hacía".