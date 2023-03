TikTok confirma que EE. UU. le pidió separarse de matriz china para evitar veto

16 de marzo de 2023, 5:38 AM

San Francisco, Estados Unidos | TikTok confirmó a la AFP que el gobierno estadounidense le recomendó separarse de su propietario, el grupo chino ByteDance, para no ser vetada en Estados Unidos, mientras aumenta la presión contra la popular plataforma y la irritación de Pekín.



"Si el objetivo es proteger la seguridad nacional, hacer llamados a la prohibición o a la enajenación es innecesario, pues ninguna de las opciones resuelve los problemas de la industria del acceso y la transferencia de datos", dijo el miércoles un portavoz de TikTok contactado por AFP.



"Seguimos confiados en que el mejor camino para abordar las preocupaciones sobre la seguridad nacional es la protección de los datos y sistemas de los usuarios con base en Estados Unidos, con un monitoreo robusto, investigación y verificación por parte de terceros", agregó el portavoz.



Según un artículo publicado por el diario Wall Street Journal (WSJ) y otros medios, la Casa Blanca lanzó un ultimátum: si TikTok sigue siendo propiedad de ByteDance, será prohibida en Estados Unidos.



El ministerio de Relaciones Exteriores chino instó este jueves a Estados Unidos a "frenar los ataques injustificados" contra la plataforma y denunció un entorno empresarial que discrimina los grupos extranjeros.



"Los asuntos de seguridad de datos no deberían usarse como una herramienta para que algunos países ensanchen el concepto de seguridad nacional, abusen del poder estatal y supriman injustificadamente las empresas de otros países", dijo su vocero Wang Wenbin.



"Estados Unidos no aportó hasta el momento ninguna evidencia de que TikTok amenaza la seguridad nacional de Estados Unidos", agregó.



La plataforma es percibida como un peligro para la seguridad nacional por parte de varios congresistas que la acusan de dar acceso a Pekín a los datos de los usuarios de todo el mundo, algo que Tik Tok niega.



Los esfuerzos parlamentarios para vetar la aplicación resurgieron después del derribo en febrero por parte de Estados Unidos de un globo chino, señalado de ser un artefacto espía.



El pedido de la Casa Blanca viene del Comité para la Inversión Extranjera en Estados Unidos (CFIUS), una agencia del gobierno a cargo de evaluar los riesgos de toda inversión extranjera para la seguridad nacional.



El gobierno y el Tesoro rehusaron hacer comentarios.



TikTok ha hecho muchos esfuerzos para tranquilizar a los políticos y al público sobre su integridad y contaba con encontrar un compromiso con la agencia federal CFIUS.



"La forma más rápida y más eficaz de responder a estas inquietudes (...) es que el CFIUS adopte el acuerdo propuesto sobre el cual trabajamos con ellos desde hace cerca de dos años", afirmó un portavoz de la aplicación TikTok a fines de febrero.



Sin embargo, la Casa Blanca celebró la semana pasada una ley aprobada por el Senado estadounidense con apoyo de ambos partidos que daría autoridad al presidente Joe Biden para vetar completamente a TikTok.



La Casa Blanca ya prohibió a los funcionarios de agencias federales tener la aplicación en sus dispositivos, a través de una ley ratificada a inicios de enero.



La Comisión Europea y el gobierno de Canadá tomaron recientemente decisiones similares para los teléfonos móviles de sus funcionarios.



La aplicación superó en los últimos años a Youtube, Twitter, Instagram y Facebook en "tiempo dedicado" por los adultos estadounidenses en cada una de estas plataformas y le pisa los talones a Netflix, según Insider Intelligence.