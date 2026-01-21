Ticas relatan temor por operativos migratorios en Minnesota

Por Elías Alvarado | [email protected]

La tensión en Minnesota se ha intensificado tras las recientes protestas contra la policía migratoria de Estados Unidos (ICE), en medio de operativos que han dejado más de 3.000 detenidos desde diciembre.

Argeri Corrales, costarricense residente en el estado, describió cómo la presencia de agentes federales ha modificado su rutina diaria. “Yo personalmente he evitado mucho los centros de las dos ciudades, pero aun en los suburbios se siente mucho la presión de los federales y da un poco de miedo salir. Yo he tratado en la última semana de solo ir al trabajo”, relató.

Por su parte, Hannia Patricia Salazar, también costarricense en Minnesota, señaló el impacto emocional que viven las comunidades inmigrantes. “La fuerte presencia de agentes de ICE en distintas zonas del estado ha generado un clima de miedo e incertidumbre entre la comunidad indocumentada latina. Muchos de mis compañeros, amistades cercanas, tienen angustia de salir a la calle, ir al trabajo, e incluso realizar actividades básicas del día a día”, expresó.

Los arrestos se concentran principalmente en Mineápolis y Saint Paul, donde organizaciones comunitarias denuncian abusos y separación de familias. Las protestas se intensificaron tras la muerte de un inmigrante durante un operativo migratorio, lo que llevó a un juez federal a limitar ciertas tácticas de los agentes.

Autoridades locales se encuentran bajo investigación federal, mientras organizaciones de derechos humanos insisten en que la situación migratoria en Minnesota sigue en desarrollo y requiere atención urgente.

En este contexto, muchos costarricenses residentes en el estado expresan temor de salir incluso para participar en las elecciones nacionales de Costa Rica, previstas para el próximo 1 de febrero.