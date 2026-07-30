Tica Rebeca Grynspan encabeza carrera por la Secretaría de la ONU

El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) empezó este jueves el proceso de selección del futuro secretario general del organismo, con una primera votación de sondeo que sitúa a la exvicepresidenta de la República, Rebeca Grynspan, a la cabeza de los siete candidatos que aspiran al cargo.

Los 15 Estados miembros de ese órgano se reunieron a puerta cerrada en la mañana para asignar de forma anónima a cada candidato una calificación de "recomendar", "desaconsejar" o "sin opinión".

Grynspan, jefa de la agencia de comercio y desarrollo de las Naciones Unidas (Unctad), de 70 años, recibió el mayor número de menciones favorables, según fuentes diplomáticas de varias agencias, como AFP, Reuters y Al Jazeera.

La costarricense se situó por delante de la exministra de Relaciones Exteriores de Guyana, Carolyn Rodrigues-Birkett, la más joven de los aspirantes, de 52 años; y del director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), el argentino Rafael Grossi, de 65 años.

También son candidatos la expresidenta chilena Michelle Bachelet, la ecuatoriana María Fernanda Espinosa, el ugandés Olara Otunnu y el senegalés Macky Sall.

Otros candidatos podrían sumarse a la contienda más adelante para suceder a António Guterres, que finalizará su segundo mandato de cinco años el 31 de diciembre de 2026.

Esta "votación indicativa", que sirve sobre todo para "revelar candidatos que no son viables", marca el inicio de un proceso de selección que podría durar todavía varios meses, de acuerdo con Richard Gowan, del International Crisis Group.

Algunos han criticado esta votación de sondeo por su falta de transparencia, que comenzó a principios de la década de 1980, en un intento por romper un punto muerto entre dos candidatos cuyas postulaciones fueron bloqueadas por vetos.

Pocos se atreven a predecir un resultado, ya que el destino de los candidatos está, en la práctica, en manos de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad (Estados Unidos, Rusia, China, Francia y el Reino Unido), quienes no han manifestado sus preferencias.

Siguiendo una tradición geográfica que no siempre se respeta, América Latina aspira al cargo en esta ocasión, lo que explica que la mayoría de los candidatos provengan de esta región.

Muchos Estados también impulsan que, por primera vez, una mujer dirija las Naciones Unidas.

"Tiene altas posibilidades"





El 3 de julio pasado, en entrevista con Teletica.com, el canciller Manuel Tovar sostuvo que Rebeca Grynspan se perfila de gran manera en la carrera por dirigir el organismo multilateral.

Si bien el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (MREC) insistió en que el concurso todavía está muy abierto, lo cierto es que cree que la candidatura costarricense "tiene altas posibilidades" de alcanzar la Secretaría General.

"Nosotros genuinamente sentimos que ella es la candidata que mejor reúne las condiciones para liderar la ONU hacia donde tiene que llegar. La ONU se ha desviado de su mandato a lo largo de los años. La ONU se ha convertido más en una agencia de empleo que en un organismo que está llamado a cumplir un mandato que es resguardar la paz y la seguridad internacional. Requiere una reforma profunda, y eso puede ocurrir con alguien que conoce la organización desde adentro como doña Rebeca", subrayó el jerarca.

Tovar resaltó la experiencia que Grynspan tiene en negociaciones en escenarios de conflictos internacionales, como ocurrió con la Iniciativa de los cereales del mar Negro, en la que Rusia, Ucrania y Turquía pactaron con las Naciones Unidas una forma segura de exportar los granos y alimentos para frenar una crisis alimentaria mundial.

A ello, añadió:

"Ella conoce por su propia historia de vida lo más oscuro y lo más luminoso de la guerra y la paz. Sus abuelos, como ella dijo, fenecieron en el Holocausto. Y ella nace en un país desarmado, sin ejército. Vea qué historia más conmovedora".

El canciller reconoció haber recibido "muestras de simpatía y reconocimiento a su trayectoria" durante las reuniones, visitas y giras internacionales en las que ha participado.

No obstante, también señaló que tradicionalmente en este tipo de elecciones los países suelen ser reservados y a no hacen público el apoyo a su candidato para el puesto.