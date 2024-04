Tica herida en temblor de Nueva York: “Una viga me cayó sobre la cabeza”

“En el momento del sismo yo estaba subido en la escalera pintando todo el techo, de un pronto a otro la escalera se me empezó a mover, yo pensé que era el viento porque ahorita está soplando muy fuerte, mucho viento y está un poco frío, pero se me hizo muy extraño el movimiento y me asusté, entonces me bajé rápido y cuando me di cuenta todos los vecinos salieron asustados, se sintió muy fuerte, ahí subido se siente el doble, gracias a Dios estoy bien”, contó Briceño.