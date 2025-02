Tica atropellada en Las Vegas: “Me van a tener que amputar un poco más arriba de la rodilla”

Por Elías Alvarado | [email protected]

Se cumplen ocho días del fatal accidente que sufrieron dos costarricenses mientras vacacionaban en la ciudad de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos (vea video adjunto de Telenoticias).



Digna Laguna y Yorleny Calderón fueron atropelladas mientras esperaban el semáforo peatonal para cruzar una transitada vía de esta ciudad.

Laguna sufrió la amputación de una de sus piernas y está a la espera de una cuarta cirugía. Desde su cama en el hospital relata cómo está llevando este proceso.

“Hoy en la mañana me dieron una noticia muy triste, porque siento que ya iba fuerte y valiente, pero no sé, siento que vuelvo a empezar nuevamente, me dijeron que me van a tener que amputar un poquito más para arriba de la rodilla porque no logramos salvar abajo el tejido, ya todo está muerto, entonces mañana será la cuarta cirugía y la definitiva”, relató Laguna.

Su pareja, Yorleny, no ha logrado recibir la debida atención médica, ya que no cuenta con un seguro médico, aunque el dolor en una de sus rodillas es grande, en el centro médico no le brinda atención debido a que su lesión no es de gravedad.

Mientras que la persona sospechosa del atropello continúa libre y ellas piden justicia.

“Le pido a las autoridades estadounidenses que por favor nos ayuden a capturar a esa persona que todavía siguen en fuga, ya tenemos las placas, pero todavía no han podido dar con él”, agregó Digna.

La joven agradece el gran apoyo que ha recibido de sus familiares y compañeros de trabajo.

“Solo puedo dar gracias a todas las personas que me han apoyado, a toda mi familia principalmente, que está conmigo, tengo a todo un hospital que agradecer, el Hospital del Trauma, que están todos mis compañeros de trabajo, de verdad que son increíbles, tengo todo un ejército atrás, gracias”, finalizó.

Por su parte, la mamá de Digna está en Costa Rica y no cuenta con una visa para poder ingresar a Estados Unidos y están tratando de realizar el trámite para obtener un permiso de emergencia y así poder viajar hasta Las Vegas y estar en este momento con su hija.

Para la pareja han sido unas vacaciones que tenían pensado disfrutar y conocer la nieve, sin embargo, una persona irresponsable terminó con su viaje y le cambió por completo la vida a ambas costarricenses que continúan pasando un trago amargo en medio de la incertidumbre de qué va a suceder con la factura médica del hospital.

​