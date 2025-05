Tendencia de TikTok de dormir con cinta en la boca preocupa a médicos

La técnica del mouth taping (cinta adhesiva en la boca) se ha convertido en un fenómeno viral en redes sociales: solo en TikTok, el hashtag #mouthtaping acumula 11.4K publicaciones, mientras que en Instagram supera las 11.8K. Influencers y celebridades como el delantero noruego Erling Haaland han impulsado esta práctica, que consiste en usar parches, cinta adhesiva o cintas especiales para cerrar la boca durante el sueño y obligar así a respirar únicamente por la nariz durante la noche.

Los defensores de esta técnica afirman que proporciona múltiples beneficios: un sueño más reparador, reducción de los trastornos respiratorios del sueño, disminución de los ronquidos, menos sequedad bucal y mal aliento, mejora de la somnolencia diurna y los problemas de concentración, e incluso prevención de arrugas faciales.

Sin embargo, ¿qué dice la ciencia al respecto? Un equipo de investigación canadiense ha publicado en la revista especializada PLOS One un análisis que invita a la cautela. Tras evaluar diez estudios con un total de 213 participantes, el grupo liderado por el otorrinolaringólogo Brian Rotenberg del London Health Sciences Centre advierte sobre los riesgos de esta práctica.

“Sellarse la boca es una tendencia actual que a menudo promocionan las celebridades, pero no necesariamente cuenta con respaldo científico”, explica el equipo de investigadores. “Muchas personas no son candidatas adecuadas para el mouth taping y, en algunos casos, esta práctica puede conllevar serios riesgos para la salud.”

Mouth taping y apnea del sueño: resultados mixtos

Esta técnica se promociona especialmente como tratamiento para la apnea obstructiva del sueño, un trastorno muy extendido. Durante el descanso nocturno –particularmente al dormir boca arriba– la musculatura de la garganta se relaja, provocando que la base de la lengua se desplace hacia atrás y estreche las vías respiratorias.

Esta obstrucción no solo genera ronquidos, sino también pausas respiratorias nocturnas que pueden repetirse decenas de veces por hora. Como consecuencia, disminuye el suministro de oxígeno en la sangre y se producen microdespertares que fragmentan el sueño, aumentando la somnolencia diurna.

El análisis publicado revela resultados mixtos. Solo dos de los diez estudios evaluados sugirieron que el mouth taping podría ofrecer ciertos beneficios a algunas personas con apnea obstructiva del sueño leve. No obstante, cuatro investigaciones identificaron riesgos significativos, especialmente cuando existe congestión nasal.

Riesgos para la salud

Los investigadores señalan que personas con rinitis crónica, fiebre del heno, sinusitis o problemas del tabique nasal podrían enfrentar serios peligros. Si la respiración nasal está comprometida y, además, se bloquea la vía bucal mediante la cinta, existe el riesgo de sufrir una grave deficiencia de oxígeno.

El equipo también advierte sobre otro peligro potencial: en caso de reflujo gastroesofágico, el contenido estomacal no podría ser expulsado del espacio faríngeo, lo que podría obstruir las vías respiratorias y crear una situación de emergencia.

Limitaciones de la investigación actual

“En general, el fenómeno de las redes sociales de sellarse la boca como medio contra la respiración bucal parece basarse en evidencia débil”, concluye el equipo. Los efectos negativos amenazarían especialmente a aquellas personas en las que la respiración bucal es consecuencia de una respiración nasal obstruida.

El análisis reveló también otras importantes deficiencias en los estudios evaluados. Por ejemplo, ninguna investigación hizo seguimiento de los síntomas diurnos, que son precisamente los que más afectan la calidad de vida de los pacientes.

“Son el cansancio y los dolores de cabeza diurnos los que causan problemas sustanciales a las personas que acuden a consulta con apnea obstructiva del sueño, pero estos aspectos no se tuvieron en cuenta”, explica David Garley, especialista de The Better Sleep Clinic en Bristol, Reino Unido, a la revista New Scientist.

Además, los investigadores reconocen que los pocos estudios disponibles son muy limitados en tamaño y metodología, con datos de baja calidad general, lo que dificulta extraer conclusiones sólidas.

Recomendaciones profesionales

Ante la falta de evidencia científica robusta, los expertos aconsejan precaución. Cualquier persona que experimente dificultades respiratorias durante el sueño debe consultar a un profesional médico antes de probar el mouth taping.

Los tratamientos con respaldo científico, como las máquinas CPAP que impulsan aire suavemente a través de una mascarilla para mantener abiertas las vías respiratorias, han demostrado eficacia comprobada en casos de apnea obstructiva del sueño.

Hasta que no se disponga de investigaciones más amplias y rigurosas que evalúen definitivamente la seguridad y eficiencia del mouth taping, esta práctica no puede recomendarse para personas con trastornos respiratorios relacionados con el sueño.