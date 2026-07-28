Temen por personas atrapadas en un centro comercial que colapsó tras terremoto en Japón

Los equipos de emergencia buscaban entre los escombros de un centro comercial colapsado en Japón a varias personas potencialmente atrapadas tras un fuerte sismo de magnitud 7,1. El movimiento derribó edificios, provocó incendios y dejó al menos un muerto y 100 heridos, según informes oficiales y medios locales.

Al caer la noche, las autoridades regionales afirmaron que creían que había 10 personas desaparecidas en el centro comercial, informó la cadena pública NHK.

Según la cadena de televisión privada TBS, un "número considerable" de personas perdió la vida debido al derrumbe de la segunda planta del centro comercial, en Kashima, en la prefectura de Kumamoto.

La Policía informó que no había podido contactar a una treintena de trabajadores del centro comercial.

La misma fuente dijo anteriormente a la AFP que no podía confirmar la presencia de víctimas mortales dentro del edificio.

La agencia Kyodo News reportó que una persona murió tras el derrumbe de una vivienda. Otras cuatro personas fueron trasladadas al hospital y permanecían conscientes.

Asimismo, NHK afirmó que varias personas podrían estar desaparecidas en una fábrica de la ciudad de Yatsushiro, donde se derrumbó la parte superior de una chimenea.

El temblor ocurrió a las 16:27 (07:27 GMT) en la isla de Kyushu. El sismo alcanzó el nivel máximo, 7, en la escala de intensidad sísmica Shindo. Esta referencia mide la fuerza con la que se sienten los terremotos en Japón, precisó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA).

Una serie de réplicas siguió al terremoto. Entre ellas hubo una de magnitud 6,1 a las 17:08 locales (08:08 GMT). Las autoridades emitieron una alerta de tsunami que luego fue levantada rápidamente.

Las imágenes de las televisiones mostraban puentes de carretera parcialmente destruidos, edificios destrozados y vagones de trenes de mercancías volcados.

"Aterrorizada"

"La sacudida fue bastante fuerte y duró mucho tiempo. Estaba aterrorizada".

Así lo declaró a la AFP Chiharu Hara, una reclutadora de 35 años que se encontraba en un viaje de trabajo en la prefectura de Kumamoto.

En las oficinas de su cliente, "no se cayó nada del techo, pero el edificio se balanceó violentamente. Temí que se derrumbara. Todo el mundo entró en pánico", explicó.

"Cuando se produjo el terremoto, los temblores eran tan fuertes que no podía mantenerme en pie".

La declaración fue realizada en televisión por un empleado de la cadena NHK en la prefectura de Kumamoto.

Según NHK, dos hospitales indicaron que habían atendido al menos a 50 pacientes heridos cada uno.

"Está llegando gente con quemaduras y fracturas por haber quedado atrapada bajo escombros a causa del terremoto, y las ambulancias no dejan de traer heridos".

Así lo declaró un empleado del hospital, según NHK.

La primera ministra, Sanae Takaichi, escribió en X que hasta el momento se habían confirmado "víctimas humanas, derrumbes de edificios, daños en las carreteras e incendios". También reportó "cortes de agua y electricidad".

Takaichi prometió que los equipos de rescate trabajarían "sin descanso" durante la noche. La prioridad sería el "rescate y la puesta a salvo de las personas afectadas".

Unos 45.000 hogares e instalaciones se encontraban sin electricidad en la prefectura de Kumamoto, según el operador Kyushu Electric Power. La empresa precisó que los tres reactores nucleares de la región seguían funcionando con normalidad.

Cientos de sismos

Kumamoto fue golpeada en 2016 por dos terremotos devastadores. El primero tuvo una magnitud de 6,5. Dos días después ocurrió otro de magnitud 7,3. Ambos dejaron 273 muertos y más de 2.800 heridos.

Japón es uno de los países más expuestos a los terremotos en el mundo. El archipiélago está situado en la unión de cuatro grandes placas tectónicas, a lo largo del borde occidental del "Anillo de Fuego" del Pacífico.

El país, con aproximadamente 125 millones de habitantes, registra cientos de temblores cada año. Japón concentra cerca del 18% de los sismos registrados en todo el mundo.

La gran mayoría de estos movimientos son de baja intensidad. Sin embargo, los daños varían según la ubicación y la profundidad a la que ocurren bajo la superficie terrestre.

El país sigue marcado por el recuerdo del gigantesco terremoto submarino de magnitud 9,0 ocurrido en 2011. El movimiento desencadenó un tsunami devastador que dejó alrededor de 18.500 muertos o desaparecidos. También provocó una catástrofe en la central nuclear de Fukushima.

El pasado 20 de abril, un temblor de magnitud 7,7 sacudió el norte del país. El movimiento dejó al menos 10 heridos y provocó fuertes sacudidas incluso en grandes edificios de Tokio.

Las autoridades emitieron entonces un aviso especial por un riesgo elevado de terremotos de magnitud 8,0 o superior. El aviso fue levantado una semana después.