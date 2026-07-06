Supertifón Bavi deja "daños" en isla de Rota en EE. UU.

El supertifón Bavi provocó "grandes daños" en la isla de Rota, en el archipiélago de las Marianas, en Estados Unidos, anunciaron este domingo (05.07.2026) las autoridades, que reportaron "fuertes vientos" e inundaciones.

"Estamos aguantando. Estamos enfrentando aquí fuertes vientos e inundaciones", declaró Lou Rosario, portavoz del centro operativo de la alcaldía de Rota. "Algunas personas han reportado grandes daños", agregó.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) de Estados Unidos había advertido sobre "daños catastróficos" y de "una situación de peligro mortal" por el ciclón.

"La pared occidental del ojo del supertifón Bavi se está desplazando actualmente sobre la isla de Rota. La intensidad prevista más reciente" es de 289 kilómetros por hora, indicó previamente el NWS.

Rota, la isla más meridional de las Marianas del Norte, tiene una población de unos 1.500 habitantes.

El supertifón, con una fuerza equivalente a un huracán de categoría 5, tiene ráfagas de hasta 350 kilómetros por hora, según el Centro Conjunto de Alerta de Tifones, en Hawái.

Islas golpeadas por otro supertifón

El ciclón desató vientos extremadamente fuertes y lluvia torrencial a otras partes de las Islas Marianas del Norte y al cercano territorio estadounidense separado de Guam, que en conjunto albergan a unas 210.000 personas.

Este grupo de islas, situado a unos 9.600 kilómetros al oeste del territorio continental de Estados Unidos, ya había sido golpeado en abril por otro supertifón, Sinlaku, que causó una devastación generalizada, arrancando techos, derribando árboles y dejando a decenas de miles de personas sin electricidad.

En 2023 otro ciclón, Mawar, el más grande en décadas, provocó enormes daños.

Antes, el NWS había señalado que un impacto directo sobre Rota haría que la mayor parte de la isla fuera "inhabitable durante semanas, quizá más tiempo. Muchas viviendas que no son de concreto ni reforzadas serán destruidas, con la pérdida total del techo y el colapso de las paredes".

"Casi todos los árboles se partirán o serán arrancados de raíz y los postes de electricidad caerán. Los árboles y postes caídos aislarán las zonas residenciales. Los cortes de energía durarán semanas y posiblemente meses", agregó.