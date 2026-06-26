Suben a 55 las muertes por ahogamiento en Francia en la ola de calor

El balance de personas fallecidas por ahogamiento en Francia durante la actual canícula se elevó a 55, informó este viernes el gobierno, que teme que la cifra continúe aumentando.

Después de varios días con temperaturas cercanas o superiores a los 40 °C en algunas zonas, numerosas personas han muerto ahogadas, en su mayoría jóvenes que se bañaban en ríos o lagos no autorizados para escapar del calor.

"El jueves por la noche estábamos en 55 (ahogados), pero tememos que la situación no evolucione favorablemente", dijo la ministra de Deportes, Marina Ferrari, a la cadena televisiva Franceinfo.

"Un 65% de estos ahogamientos tuvieron lugar en lugares de baño no vigilados o no autorizados", añadió la ministra.

La actual ola de calor en Europa ha sido especialmente intensa en Francia, que ha vivido las dos noches más calurosas jamás registradas y ha experimentado un repunte en los casos de paro cardíaco.

El prefecto de Policía de París, Patrice Faure, advirtió que los hospitales de la capital francesa y su área metropolitana están cerca de la "saturación", por lo que prohibió el consumo de alcohol en la vía pública a partir del mediodía de este viernes.

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