Sube a 3.685 la cifra de muertos por terremotos en Venezuela

El potente doble terremoto que golpeó Venezuela el 24 de junio deja al menos 3.685 muertos y casi 17.000 heridos, informó el gobierno en su más reciente parte oficial difundido el martes (07.07.2026).

Los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 impactaron con fuerza el costero estado de La Guaira, considerado la zona cero del desastre con decenas de edificios colapsados y miles de personas sin hogar.

El anterior balance del lunes daba cuenta de 3.535 muertos y 16.740 heridos, precisaron las autoridades.

El gobierno también informó que tiene previsto reabrir "a la brevedad" el principal aeropuerto del país para vuelos comerciales,

El aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas, se encuentra en La Guaira, la zona cero del doble sismo que hizo polvo decenas de edificios residenciales.

En la zona, retroexcavadoras remueven montañas de escombros en este estado costero, de donde ya varios equipos de rescate extranjeros se retiran al no encontrar señales de vida casi dos semanas después de los temblores.

Rodríguez enfrenta críticas de afectados

La mandataria encargada, Delcy Rodríguez, defiende la respuesta del gobierno a la emergencia, muy criticada por la insuficiencia de rescatistas y maquinaria hasta la llegada de las brigadas internacionales.

Aeronaves del ejército de Estados Unidos sobrevuelan el área con frecuencia y aterrizan en la pista del aeropuerto de Maiquetía, parcialmente abierto para vuelos humanitarios y con daños considerables en su infraestructura.

Rodríguez anunció en Telegram la "activación inmediata de un plan alterno que permitirá retomar, a la brevedad, los vuelos comerciales en la pista paralela" del aeropuerto.

El pasado sábado dijo que estaba "en contacto" con algunos países que iban a "ayudar a la recuperación" del aeropuerto, sin precisar detalles.



