Sube a 19 la cifra de muertos en Vietnam por el tifón Bualoi

Al menos 19 personas han muerto y 21 permanecen desaparecidas en Vietnam a raíz del impacto del tifón Bualoi, la tormenta más mortal que ha azotado el país asiático en lo que va de año, informaron las autoridades el martes (30.09.2025).

El Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente precisó en su última actualización que, además, 88 personas resultaron heridas y más de 105.000 viviendas quedaron dañadas en más de una quincena de provincias del centro-norte de la nación.

La mayoría de víctimas mortales estaban en la provincia septentrional de Ninh Binh, donde el tifón provocó un tornado que arrasó una decena de casas y dejó nueve fallecidos, según informó la oficialista Vietnam News Agency (VNA).

Otros perecieron al ser arrastrados por la crecida de las aguas o por la caída de árboles, se indicó.

Ordenan evacuación de 250.000 personas

Bualoi, que llegó a territorio vietnamita el lunes alrededor de las 5:00 hora local (22:00 GMT del domingo) con vientos de hasta 120 kilómetros por hora, continuaba dejando hoy precipitaciones, señaló el Centro Nacional de Pronóstico Hidrometeorológico de Vietnam.

"Es probable que las lluvias provoquen riadas y deslizamientos de tierra", alertó la agencia en un comunicado. El Gobierno ordenó la víspera la movilización de efectivos militares para centrarse en la respuesta de emergencia y tareas de reparación.

Antes de la llegada del tifón, las autoridades vietnamitas se apresuraron el domingo a emitir ordenes de evacuación para casi 250.000 personas, la mayor parte de la ciudad de Da Nang.

La tormenta, que se encuentra en el noreste de Birmania -donde se espera que se desvanezca este martes- tras cruzar la víspera Laos, ya dejó la semana pasada al menos 14 muertos a su paso por Filipinas, antes de tomar rumbo a Vietnam.

Los tifones son fenómenos recurrentes en el sudeste asiático, cuando las aguas cálidas del océano Pacífico propician la formación de ciclones.