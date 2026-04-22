"Soy hija de la paz": Rebeca Grynspan pide a la ONU nombrarla secretaria general

La costarricense Rebeca Grynspan defendió, este miércoles, su candidatura a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La nacional prometió trabajar por la paz en la audiencia ante los países miembros, realizada en Estados Unidos.

"La paz es lo que permitió que mis padres, dos refugiados de la Segunda Guerra Mundial, encontraran respeto y dignidad en un país pequeño: Costa Rica. Yo soy hija de esa paz, de lo que la paz hace posible, y de los principios que la sostienen", indicó.

Grynspan aspira a liderar la organización y de esa manera convertirse en la primera mujer en hacerlo.

"Estoy aquí ante ustedes porque la paz está en peligro y la confianza en la organización se ve menoscaba", continuó.

Además, la economista promete ser una secretaria reformista y trabajar por el futuro de las naciones que integran la ONU.

"El establecimiento de la paz va a ser mi prioridad principal. Si se me elige como secretaria, seré la primera en tomar el teléfono e ir a donde se libran las guerras para hablar con todas las partes y mediar. Voy a proponer ideas", manifestó.

Junto a ella, la expresidenta chilena, Michelle Bachelet; el expresidente senegalés, Macky Sall, y el argentino Rafael Grossi, aspiran a dejarse la Secretaría General.