Sospechoso de ataque con arma blanca en Canadá fue acusado de asesinato

Un hombre de 28 años sospechoso de ser el autor del ataque con arma blanca que dejó un muerto y seis heridos el sábado en Vancouver fue acusado formalmente de asesinato el domingo, dijo la policía canadiense en un comunicado.



El nombre del sospechoso es Yannick Bandaogo y sus posibles vínculos con las víctimas aún no se han aclarado, agregó el texto, que no ofrece indicio alguno sobre las posibles motivaciones de los ataques.



Bandaogo fue sometido a una cirugía luego de las lesiones que se infligió a sí mismo y permanece en prisión, agregó la misma fuente.



La mujer que perdió la vida en el ataque, de unos 20 años, no ha sido identificada.



A primeras horas de la tarde del sábado, un barrio tranquilo del norte de Vancouver fue escenario de un repentino estallido de violencia cuando un hombre armado con un cuchillo apuñaló a varias personas, al azar según algunos testigos, dentro y cerca de la biblioteca municipal.



Rápidamente fue arrestado por la Real Policía Montada de Canadá (RCMP), luego de haberse herido a sí mismo en la pierna y desplomarse, según imágenes de un video presentado por varios medios.



Seis personas sufrieron heridas de arma blanca de diversa gravedad y fueron hospitalizadas para recibir tratamiento de emergencia, dijo la policía.