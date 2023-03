Sismo de magnitud 6,1 en el norte de Japón

28 de marzo de 2023, 5:19 AM

Tokio, Japón | Un terremoto de magnitud 6,1 sacudió el norte de Japón el martes por la tarde, según la Agencia Meteorológica Japonesa (JMA), pero no se emitió ninguna alerta de tsunami.



El temblor se registró a las 09H18 GMT frente a la prefectura de Aomori (norte) a una profundidad de 20 km, según la JMA, y también se sintió en la isla de Hokkaido.



El Instituto de Estudios Geológicos de Estados Unidos (USGS) midió una magnitud de 6,2.



Según la cadena de televisión pública NHK, no se emitió ninguna alerta de tsunami.



Los medios de comunicación no informaron de daños por el momento.



Los terremotos son frecuentes en Japón, que se encuentra en el "cinturón de fuego" del Pacífico, un arco de intensa actividad sísmica que se extiende por el sudeste asiático y la cuenca del Pacífico.



El país aplica estrictas normas de construcción para garantizar que los edificios puedan soportar fuertes terremotos, y organiza periódicamente ejercicios de emergencia para prepararse en caso de un potente sismo.