Sismo de magnitud 5,7 sacude capital y centro de México

Un sismo de 5,7 grados de magnitud sacudió este jueves el centro de México, sin daños reportados hasta el momento, informaron las autoridades locales.



El epicentro del terremoto, registrado a las 14H03 (20H03 GMT) y que desató el sistema de alertas preventivas, se localizó en la comunidad de Chiautla de Tapia, en el central estado de Puebla, detalló el Servicio Sismológico de México.



Al momento, "no se reportan daños en la Ciudad de México", informó en su cuenta de X el alcalde Martí Batres.



El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, entró de inmediato en contacto con autoridades de Protección Civil para conocer potenciales daños.



"Al parecer no fue tan fuerte el temblor. De todas formas, pronto daremos más información", dijo el mandatario en un video en X.



Sergio Salomón, gobernador de Puebla, donde fue el epicentro, informó que el temblor fue percibido en varias localidades, pero no se han informado sobre posibles afectaciones.



El Servicio Sismológico de México estimó inicialmente el sismo en 5,8 grados, pero lo revisó a 5,7.



Susto