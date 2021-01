Sismo de 6,1 grados estremece sur y centro de Guatemala

Un fuerte sismo de 6,1 grados de magnitud sacudió este viernes varios poblados del sur y centro de Guatemala pero sin causar hasta el momento víctimas o daños, informaron fuentes oficiales.



El temblor ocurrió a las 10H10 locales (16H10 GMT) con epicentro en aguas del océano Pacífico, dijo a periodistas Emilio Barillas, vocero del Instituto de Sismología (Insivumeh).



El sismo tuvo una profundidad de 10 km y el epicentro fue situado en el Pacífico a 113 km de distancia del principal poblado más próximo en la costa, añadió Barillas.



El movimiento telúrico fue sensible en poblaciones de la costa sur de Guatemala, así como en el área central donde se ubica la capital, agregó David de León, portavoz de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), ente a cargo de la protección civil.



"Al momento no se reportan daños personales ni materiales, sin embargo se realiza la verificación y el monitoreo correspondiente con cuerpos de socorros y las autoridades en los departamentos" donde fue sensible el temblor, declaró.



Guatemala suele sufrir fenómenos de este tipo por la convergencia de las placas tectónicas Caribe, Cocos y Norteamérica, así como por fallas geológicas locales que generan una serie de movimientos, en su mayoría imperceptibles por el humano.