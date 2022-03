Sin "avances significativos" en negociaciones ruso-ucranianas, por el momento

Rusia y Ucrania no han logrado "avances significativos" en las negociaciones para poner fin al conflicto en un momento en que ambas delegaciones se preparan para una nueva ronda de conversaciones en Estambul, Turquía, declaró el lunes el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.



"Por el momento, no podemos constatar que haya ningún progreso o avance significativo", indicó Peskov a la prensa.



Sin embargo, dijo que era "importante" que se hubiera decidido continuar con los diálogos en persona.



Peskov declaró que las delegaciones llegarían el lunes y que era "poco probable" que las conversaciones se reanuden el mismo día.



El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, aceptó acoger las negociaciones en Estambul durante una conversación telefónica con el presidente ruso, Vladimir Putin.



En la anterior ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania celebrada en Turquía, en Antalya, el 10 de marzo, no se logró ningún avance importante.



Ambos bandos han conversado regularmente por videoconferencia desde que Rusia inició su ofensiva en Ucrania a finales de febrero.