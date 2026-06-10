Servicio de Cambio Climático Copernicus: "Vivimos el segundo mayo más caluroso"

El mundo vivió el segundo mes de mayo más caluroso de la historia, con Europa sufriendo una ola de calor temprana mientras los fenómenos climáticos extremos se convierten en la "nueva normalidad", informó el miércoles (10.06.2026) el Servicio de Cambio Climático Copernicus (C3S).

El mes pasado se batieron récords en Gran Bretaña, Francia, Irlanda y Portugal, cuando una "cúpula de calor" procedente del norte de África elevó las temperaturas por encima de los niveles normales en toda Europa occidental, señaló el último boletín de Copernicus, componente de monitoreo climático del programa espacial de la Unión Europea.

La "ola de calor inusualmente temprana e intensa demuestra lo rápido que los fenómenos climáticos extremos se están convirtiendo en la nueva normalidad en lugar de ser la excepción", explicó Samantha Burgess, del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (ECMWF), que gestiona Copernicus.

Temperaturas casi récord también en el mar

"Mayo de 2026 fue el segundo mayo más cálido jamás registrado a nivel mundial, lo que prolongó el excepcional calor global, con temperaturas casi de récord tanto en la atmósfera como en el océano", señaló Burgess.

"En Europa, una ola de calor inusualmente temprana e intensa demuestra la rapidez con la que los fenómenos climáticos extremos se están convirtiendo en la nueva normalidad", agregó en alusión a los registros relativos al viejo continente.

Para el periodo de marzo a mayo, Europa registró "la tercera primavera más caliente" desde que hay registros, según Copernicus.

Fuera de Europa, las regiones con precipitaciones superiores a la media en mayo de 2026 incluyeron el norte y el sureste de América del Norte, zonas de Asia al norte del subcontinente indio y en el oeste de China, así como parte de Brasil, el sur de África y una amplia zona de Australia, explicó Copernicus.

Por otro lado, hubo condiciones más secas de lo normal en el centro de Estados Unidos, buena parte de Asia Central, Madagascar, el suroeste de Australia y en una amplia región de América del Sur, según el boletín del componente de monitoreo climático del programa espacial comunitario.



