Secretario de Estado de EE. UU. en Israel para reiterar apoyo en guerra con Hamás

12 de octubre de 2023, 5:30 AM

Según un portavoz militar, Richard Hecht, el ejército israelí contempla una "maniobra terrestre" en la Franja de Gaza, si bien "no se ha tomado aún una decisión" al respecto.

Pila de cadáveres

Gaza sin servicios básicos

El ministro israelí de Energía, Israel Katz, indicó el jueves que su país no autorizará la entrada de productos de primera necesidad ni de ayuda humanitaria en Gaza mientras Hamás no libere a los rehenes.

"¿Ayuda humanitaria a Gaza? No se podrá encender ningún interruptor eléctrico, ni se podrá abrir ningún grifo ni entrarán camiones de carburante mientras los israelíes secuestrados no hayan vuelto a sus casas", dijo.

"Es como un apocalipsis o un terremoto"; los israelíes "vinieron a destruir, como si esta gente no mereciera vivir. Como si no fueran humanos", dijo entre las ruinas un residente del distrito de Karama, en Gaza, que no quiso dar su nombre.