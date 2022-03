Se cumplen dos semanas de la invasión rusa a Ucrania

Hoy se cumplen dos semanas exactas desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania, ocurrida el pasado 24 de febrero. Este conflicto ya ha dejado a más de 2 millones de ucranianos en el exilio, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU).



Hasta ahora, ese mismo organismo contabiliza 516 civiles muertos, un balance probablemente inferior a la realidad.



Rusia y Ucrania negocian en Turquía un día después del brutal bombardeo de un hospital infantil, pero "no hubo avances"



Los responsables de la diplomacia rusa y ucraniana se reunieron este jueves en Turquía, por primera vez desde el inicio de la invasión, un día después del terrible ataque contra un hospital pediátrico en la ciudad de Mariúpol, que dejó al menos tres muertos, entre ellos una niña.

Los ministros de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, y ucraniano, Dmytro Kuleba, se reunieron en presencia de su homólogo turco, Mevlüt Cavusoglu, en Antalya, un balneario turco en el sur del país.

Sin embargo, poco después, Kuleba lamentó que esta reunión no concluyera en ningún avance significativo para un alto el fuego en Ucrania.



"Hemos mencionado un alto el fuego, pero no hubo avances en ese sentido", declaró a la prensa.



"Queríamos obtener un alto el fuego de 24 horas", explicó el delegado ucraniano, "pero Lavrov dijo que Moscú quería hablar de corredores humanitarios", precisó, a la espera de que se abra un corredor para evacuar la ciudad de Mariúpol, en el sureste de Ucrania, bajo intensos bombardeos rusos.

Uno de ellos, el perpetrado contra el hospital pediátrico, generó una enorme repulsa internacional.



"Ante todo, vine aquí por razones humanitarias, para la evacuación de civiles. Pero Lavrov no quiso prometer nada sobre este punto", insistió el jefe de la diplomacia ucraniana. Sin embargo, "hemos decidido proseguir nuestros esfuerzos y preveo continuar con este formato".



"Estoy determinado a continuar, porque queremos que esta guerra llegue a su fin y que nuestro país quede liberado de los ocupantes", declaró Kuleba, quien busca "negociaciones serias y constructivas" con su vecino invasor y agregó que, "si Rusia está dispuesta, nosotros también lo estaremos".



El encuentro duró casi dos horas y tuvo como mediador al ministro turco de Relaciones Exteriores, Mevlüt Cavusoglu.

Hospital pediátrico de Mariúpol servía de base a nacionalistas ucranianos



Lavrov justificó el bombardeo del hospital pediátrico diciendo que este estaba siendo utilizado como base por un batallón nacionalista.



"Este hospital pediátrico fue retomado hace tiempo por el batallón de Azov y otros radicales, y todas las mujeres que iban a dar a luz, todas las enfermeras y todo el personal de apoyo habían sido expulsados", dijo Lavrov tras las conversaciones en Turquía.



Rusia considera "peligrosas" las entregas de armas a Ucrania

El ministro ruso de Relaciones Exteriores también criticó este jueves las "peligrosas" entregas de armas de los países occidentales a Ucrania.​​ "Quienes atiborran de armas a Ucrania tienen que entender, por supuesto, que cargarán la responsabilidad de sus actos", dijo Lavrov a la prensa, al tiempo que denunció el reclutamiento de "mercenarios" extranjeros.



"Estos países crean un peligro colosal, incluso para ellos mismos", aseguró.



Lavrov se refería en particular a las entregas de misiles tierra-aire portátiles que, según él, podrían utilizarse contra la "aviación civil".



"Dónde irán estos miles de sistemas tierra-aire portátiles es una pregunta que hacemos a nuestros colegas de la UE", añadió el diplomático ruso.



Sin embargo, no amenazó con tomar represalias contra los países occidentales que suministran armas a Ucrania.

Rusia acusa a EE. UU. de haber financiado investigaciones sobre armas biológicas en Ucrania

El ministerio ruso de Defensa acusó el jueves a Estados Unidos de haber financiado un programa de armas biológicas en Ucrania y afirmó que había encontrado pruebas al respecto en laboratorios ucranianos.



"El objetivo de estas investigaciones biológicas financiadas por el Pentágono en Ucrania era crear un mecanismo de propagación secreta de patógenos mortales", dijo en su comparecencia matinal ante la prensa el portavoz del ministerio, Igor Konashenkov.



Según él, Moscú recuperó "documentos remitidos por los empleados de laboratorios ucranianos", evocando "la transferencia de biomateriales humanos recogidos en Ucrania hacia países extranjeros a petición de representantes estadounidenses".



Konashenkov también citó un "proyecto estadounidense para la transferencia de agentes patógenos mediante pájaros salvajes migratorios entre Ucrania y Rusia y otros países vecinos".



El portavoz aseguró que Estados Unidos preveía "realizar trabajos sobre los agentes patógenos de pájaros, murciélagos y reptiles en Ucrania en 2022", así como la "posibilidad de propagación de la peste porcina africana y el ántrax".



"En los laboratorios establecidos y financiados en Ucrania, estos documentos muestran que se realizaron experimentos con muestras de coronavirus de murciélago", afirmó Konashenkov.



Estados Unidos y Ucrania desmintieron la existencia de laboratorios para producir armas biológicas en este país.



Rusia ya acusó en 2018 a Estados Unidos de desempeñar en secreto experimentos biológicos en un laboratorio de Georgia, otra antigua república soviética que, como Ucrania, ambiciona ingresar a la La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y a la Unión Europea (UE).



Para justificar su ofensiva, Moscú indicó que Ucrania quería dotarse del arma nuclear a la que había renunciado voluntariamente en los años 1990.

Sin control, Telegram prospera en la batalla de desinformación de Ucrania

Dos días después de que Rusia invadiera Ucrania, una cuenta en la plataforma de mensajería Telegram que se hizo pasar por el presidente Volodimir Zelenski instó a sus fuerzas armadas a rendirse.



El mensaje no era auténtico, y el verdadero Zelenski pronto negó la proclamación en su canal oficial de Telegram, pero el incidente resaltó un problema importante: la desinformación se propaga rápidamente sin control en esa aplicación encriptada.



La cuenta falsa de Zelenski alcanzó los 20.000 seguidores en Telegram antes de que se cerrara, una acción correctiva que, según los expertos, es poco común.



Según Oleksandra Tsekhanovska, jefa del Grupo Analítico de Guerra Híbrida en el Centro de Medios de Crisis de Ucrania, con sede en Kiev, los efectos son tanto de corto como de largo alcance.



"Para Telegram, la rendición de cuentas siempre ha sido un problema, por eso era tan popular incluso antes de la guerra a gran escala con los extremistas de derecha y los terroristas de todo el mundo", declaró a la AFP desde su domicilio en las afueras de la capital ucraniana.



Telegram cuenta con 500 millones de usuarios, que comparten datos individualmente y en grupos con relativa seguridad. Pero el uso de Telegram como canal de transmisión unidireccional, al que los seguidores pueden unirse pero no responder, significa que el contenido de cuentas no auténticas puede llegar fácilmente a audiencias grandes.



Las noticias falsas a menudo se difunden a través de grupos públicos o chats, con efectos potencialmente fatales.



"Alguien que se hace pasar por un ciudadano ucraniano simplemente se une al chat y comienza a difundir información errónea o recopila datos, como la ubicación de los refugios", explicó Tsekhanovska, quien señaló cómo los mensajes falsos han instado a los ucranianos a apagar sus teléfonos a una hora específica de la noche, citando el argumento de la ciberseguridad



Tales instrucciones podrían poner en peligro a las personas: los ciudadanos reciben advertencias de ataques aéreos a través de alertas de sus teléfonos.

