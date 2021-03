Sacan a Hong Kong de la lista de economías libres

Hong Kong no figura este año en la clasificación anual de las economías más libres del planeta, que lideró en numerosas ocasiones, publicada anualmente por la fundación conservadora estadounidense Heritage Foundation, informó la institución.



El anuncio perjudica la reputación del territorio de Hong Kong, sometido al férreo control del poder central chino desde fines del año pasado, en respuesta a las masivas manifestaciones prodemocracia de 2019.



Heritage Foundation clasifica a los países según las leyes y reglamentos: cuanto más favorables al capital y a las empresas, más libre se considera al país.



Salvo una vez, Hong Kong figuró durante 26 años al frente de la clasificación, lo que era motivo de orgullo para el gobierno de la ciudad y un argumento para atraer inversiones.



Hong Kong no figura en la clasificación de 2021 publicada este jueves



"La pérdida de libertad política y autonomía de Hong Kong en los últimos dos años ha hecho que esta ciudad sea casi indistinguible, en muchos sentidos, de otros grandes centros comerciales chinos como Shangái y Pekín", escribió en el diario The Wall Street, Edwin J. Feulner, fundador de la Heritage Foundation.



"Los vínculos entre Hong Kong y Pekín se están fortaleciendo, mientras que las tradiciones heredadas de la antigua potencia colonial británica, como el derecho consuetudinario, la libertad de expresión y la democracia, se han debilitado considerablemente", argumentó.



En 2019, Hong Kong ocupó el primer lugar de la lista, pero en 2020 había quedado en segundo lugar detrás de Singapur, su principal rival en la región.