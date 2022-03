Rusia y Ucrania: lo más destacado de las últimas horas

La cuarta ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania comenzó la mañana de este lunes por videoconferencia, afirmó Mykhailo Podoliak, negociador y consejero del presidente ucraniano Volodimir Zelenski.



"La comunicación (con Moscú) sigue establecida aunque es complicada", escribió Podoliak en Twitter, indicando que "ambas partes expresarían sus posiciones concretas".



"La razón de nuestros desacuerdos vienen del hecho de que tenemos sistemas políticos muy diferentes", subrayó, calificando el de Rusia de "la máxima opresión de su propia sociedad".



Se trata de la cuarta ronda de conversaciones entre Podoliak y su homólogo ruso, Vladimir Medinski, asesor del Kremlin. Las tres sesiones anteriores se celebraron en las fronteras ucraniano-bielorrusa y polaco-bielorrusa.



Esta nueva ronda se produce después de una primera reunión infructuosa entre los jefes de la diplomacia rusa y ucraniana el pasado jueves en Turquía.



Ucrania dijo temprano esta mañana que volvería a exigir una tregua inmediata en los combates y la retirada de las fuerzas rusas, casi tres semanas después del inicio de la invasión.

Sin embargo, las conversaciones entre Kiev y Moscú no han logrado alcanzar un alto el fuego, y las fuerzas rusas no dan señales de disminuir su ataque.

El domingo, Rusia bombardeó con misiles un sitio de entrenamiento ucraniano a pocos kilómetros de la frontera con Polonia, un país de la OTAN, dejando al menos 35 muertos y más de 130 heridos.



El mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski, insistió hoy en que la OTAN debe imponer una zona de exclusión aérea tras un ataque a la ciudad occidental de Leópolis.

"Si no cierran nuestro cielo, es cuestión de tiempo antes de que los misiles rusos caigan sobre su territorio, territorio de la OTAN, las casas de ciudadanos de la OTAN", declaró Zelenski en un mensaje por video.

Washington y sus aliados europeos han enviado fondos y ayuda militar a Ucrania, e impusieron sanciones económicas sin precedentes sobre Rusia.



Pero Estados Unidos descartó intervenir directamente y el presidente Joe Biden advirtió que si la OTAN entra a combatir a Rusia será "la Tercera Guerra Mundial".



Biden conversó el domingo con el presidente francés, Emmanuel Macron, y ambos "destacaron su compromiso de responsabilizar a Rusia por sus acciones y de apoyar al gobierno y al pueblo de Ucrania", indicó la Casa Blanca.



Rusia acusa a países occidentales de querer orquestar un "default artificial" de Moscú

El ministerio ruso de Finanzas acusó hoy a los países occidentales de querer orquestar un "default artificial" mediante las sanciones sin precedentes impuestas por el conflicto en Ucrania.

"El congelamiento de cuentas en moneda extranjera del Banco de Rusia y del gobierno ruso puede ser visto como el deseo de algunos países extranjeros de organizar un default artificial que no corresponde a la realidad", declaró el ministro de Finanzas, Anton Siluanov, en un comunicado de la dependencia.

En abril, Rusia debe honrar compromisos en el pago de su deuda en moneda extranjera en un momento en que sus reservas fueron congeladas.



Una imposibilidad de realizar estos pagos aislaría automáticamente a un Estado de los mercados financieros y pone en entredicho su retorno durante algunos años.



El ministerio de Finanzas dijo que "iba a dar la orden a los bancos y agentes de realizar los pagos respetando los plazos", pero subrayó que "los pagos dependen de las restricciones debido a las sanciones que penalizan las capacidades del Gobierno y del Banco de Rusia de controlar sus cuentas en divisas".



También aseguró que se había previsto reembolsar sus obligaciones en euro emitidas desde 2018 en rublos a la tasa oficial del día en el Banco de Rusia.



Las sanciones occidentales han paralizado una parte del sistema bancario y financiero ruso, congelado una parte de las reservas en divisas del Estado y provocado un hundimiento del rublo.



Empiezan en Noruega grandes maniobras militares con la OTAN

Grandes maniobras militares que implican a 30.000 soldados de la OTAN y países asociados empezaron el lunes en Noruega, en un contexto de crisis entre los países occidentales y Rusia tras su invasión a Ucrania.



El ejercicio "Cold Response 2022", planificado desde hace tiempo, busca poner a prueba la capacidad de Noruega para recibir refuerzos exteriores en caso de agresión de un tercer país, en virtud del artículo 5 de la Alianza Atlántica que obliga a sus miembros a defender a uno de sus miembros.



"Es un ejercicio defensivo", afirmó el jefe del mando noruego de las operaciones, el general Yngve Odlo, al frente de las maniobras. "No es una operación militar con una finalidad ofensiva", insistió en la cadena TV2.



Organizadas cada dos años, estas maniobras marítimas, aéreas, anfibias y terrestres se llevan a cabo en amplias zonas del territorio noruego, incluyendo más allá del círculo polar ártico.



Rusia rechazó la propuesta de enviar a observadores. "El refuerzo de las capacidades militares de la OTAN cerca de las fronteras de Rusia no contribuye a reforzar la seguridad de la región", comentó la semana pasada su embajada en Oslo.



Los rusos "desplegaron las capacidades de seguimiento de forma totalmente legítima" de las maniobras y "espero realmente que respeten los acuerdos en vigor", precisó el general Odlo.

Rusia pidió a China ayuda militar para la guerra con Ucrania, según medios de EE. UU.

Rusia pidió a China ayuda militar y económica para la guerra en Ucrania, informaron el domingo medios estadounidenses, horas después de que la Casa Blanca advirtiera a Pekín que deberá hacer frente a serias "consecuencias" si presta apoyo a Moscú para evadir sanciones.



Funcionarios estadounidenses dijeron a los medios que Rusia había solicitado equipo militar y respaldo de este gran aliado.



Moscú también le pidió a Pekín asistencia económica para paliar las duras sanciones que le impuso buena parte del mundo occidental, aseguró el New York Times citando fuentes anónimas oficiales.



Pekín reaccionó este lunes con indignación a estas informaciones, pero no las desmintió específicamente.



"En estos últimos tiempos, Estados Unidos divulga falsas informaciones contra China", dijo a la prensa un portavoz del ministerio chino de Relaciones Exteriores, Zhao Lijian, respondiendo a una pregunta sobre la noticia publicada por el New York Times.



La Casa Blanca anunció que una delegación estadounidense de alto nivel se reuniría con un alto funcionario chino en Roma este lunes.



El consejero de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, y Yang Jiechi, el jefe diplomático del Partido Comunista Chino, "hablarán sobre los actuales esfuerzos para gestionar la competencia entre nuestros dos países, y sobre el impacto de la guerra de Rusia contra Ucrania en la seguridad regional y global", anticipó el domingo la portavoz del Consejo, Emily Horne.



Pekín se ha negado a condenar directamente a Moscú por lanzar la invasión y ha culpado repetidamente a la "expansión" de la OTAN por empeorar las tensiones entre Rusia y Ucrania, que es una de las principales reivindicaciones del Kremlin.



Sullivan insistió en que la Casa Blanca estaba "vigilando de cerca" si China daba apoyo económico o material a Rusia para ayudarlo a evadir el impacto de las sanciones.

"A nosotros nos preocupa y le hemos comunicado a Pekín que no permaneceremos sin hacer nada ni permitiremos que ningún país compense a Rusia por las pérdidas derivadas de las sanciones económicas", dijo en el programa "State of the Union" de la cadena CNN.

Sullivan aclaró que si bien no desea "blandir amenazas" contra China, el más importante rival económico de Estados Unidos, "le estamos comunicando directa y privadamente a Pekín que habrá consecuencias si hubiese esfuerzos a gran escala por evadir sanciones".



Pekín insistió la semana pasada en que la amistad con Rusia sigue siendo "sólida como una roca" y también mostró su deseo de ofrecerse como mediador para poner fin a la guerra llegado el caso.



Ataque ucraniano deja al menos 16 muertos en Donetsk

Los separatistas prorrusos de Donetsk, en el este de Ucrania, afirmaron este lunes que un ataque ucraniano dejó al menos 16 muertos y una veintena de heridos en el centro de esta gran ciudad industrial.



En su cuenta de Telegram, la defensa territorial de Donetsk publicó fotos que muestran varios cuerpos ensangrentados tendidos en una calle entre escombros.



En un primer momento, esta fuente afirmó que 20 personas habían perecido. Unos minutos más tarde, el ministerio local de Salud indicó en Telegram que había contabilizado 16 muertos y 23 heridos.



La AFP no pudo verificar este balance con una fuente independiente.



Según la defensa territorial de Donetsk, la defensa aérea de esta región separatista interceptó un misil ucraniano cuyas "esquirlas" alcanzaron a las víctimas.



El líder de los separatistas de Donetsk, Denis Pushilin, afirmó a la televisión rusa que se trataba de un misil que contenía submuniciones, prohibidas por más de un centenar de países en el mundo, pero no por Rusia ni Ucrania.



"Si (el misil) no hubiera sido abatido, todavía habría más víctimas", estimó Pushilin.



Según él, las personas alcanzadas esperaban en una estación de autobuses, y otras delante de un cajero automático para sacar dinero.



Los separatistas de Donetsk, apoyados militarmente por Moscú, se enfrentan desde 2014 contra Kiev y sus fuerzas participan actualmente en la ofensiva militar rusa en Ucrania.



Dos muertos en bombardeos en Kiev que también apuntaron a una fábrica de aviones

Dos personas murieron el lunes en bombardeos rusos en Kiev que también apuntaron a una fábrica de aviones Antonov, informó el ayuntamiento de la capital ucraniana.



"Fragmentos de misiles cayeron en la carretera en el distrito de Kurenivka, causando un muerto y seis heridos", precisó la alcaldía.



Las autoridades ucranianas ya habían informado que otra persona había fallecido en un bombardeo contra un edificio de viviendas en Kiev.



Más de 70 personas han sido evacuadas del edificio afectado, según el ayuntamiento.



"Los ocupantes bombardearon un edificio residencial y la fábrica Antonov", anunció el ayuntamiento por la mañana.



La fábrica Antonov está situada en el distrito de Sviatochyn, al oeste de la capital.



El ayuntamiento no especificó si la fábrica había sido alcanzada.



El 27 de febrero, el ejército ruso destruyó el único ejemplar del avión An-225 "Mriya", el más grande del mundo fabricado por Antonov, durante los combates en el aeródromo de Gostomel, cerca de Kiev, escenario de intensos combates.



El avión, único en el mundo, que tenía 84 metros de longitud y podía transportar hasta unas 250 toneladas de carga a velocidades de hasta 850 km/h, fue llamado "Mriya" ("Sueño" en ucraniano).



Construido en el marco de programas aeronáuticos soviéticos, el An-225 realizó su primer vuelo en 1988. Tras varios años de inactividad por falta de recursos, realizó un vuelo de prueba en 2001 en Gostomel, a unos 20 km al noroeste de Kiev y desde entonces estaba operado por la compañía aérea ucraniana Antonov Airlines.



Al menos un muerto en ataque contra edificio de viviendas en Kiev

Al menos una persona murió y otras 12 resultaron heridas en un ataque contra un edificio residencial en Kiev, informaron los socorristas este lunes en un nuevo balance, en un momento en que las tropas rusas se acercan a la capital ucraniana.



En una primera información, los servicios de rescate habían indicado dos muertos, pero borraron el mensaje en las redes sociales y rectificaron con otro en el que se menciona a un fallecido.



Los rescatistas añadieron que el edificio se encontraba en el distrito Obolon del norte de la capital ucraniana y que el fuego fue controlado por los bomberos después de que fuera blanco de "un disparo de artillería" durante la madrugada.



Según estas fuentes, tres personas están heridas y fueron hospitalizadas y otras nueve fueron tratadas por heridas leves en el lugar del ataque.

