Rusia retira los cargos contra Wagner y transferirá sus armas a su ejército

Moscú, Rusia | Rusia afirmó este martes que retiró los cargos contra el grupo paramilitar Wagner, que protagonizó una rebelión contra las autoridades rusas el pasado fin de semana, y aseguró que prepara la transferencia de sus armas "pesadas" a su ejército.



El grupo Wagner, cuyo jefe, Yevgueni Prigozhin, fue calificado de "traidor" por el presidente Vladimir Putin, no confirmó que fuera a entregar sus armas a las autoridades. Tampoco está claro qué tipo de equipamiento se vería afectado por esa medida.



El presidente Putin, confrontado a su peor crisis desde que llegó al poder hace dos décadas, señaló en un discurso el lunes que había evitado un "derramamiento de sangre" durante la sublevación de 24 horas que terminó el sábado por la noche.



Denunciando una "traición", Putin sostuvo que los combatientes de Wagner podían regresar a sus casas, incorporarse al ejército o instalarse en Bielorrusia, cuyo dirigente, Alexander Lukashenko, ejerció como mediador en la crisis.



Algunos analistas vieron en este inusual gesto de clemencia una muestra de debilidad del presidente ruso.



Un análisis que el Kremlin rechazó tajantemente.



"No estamos de acuerdo", señaló el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, citando "discusiones vacías" que "no tienen nada que ver con la realidad".



"Estos acontecimientos han demostrado hasta dónde la sociedad se consolida alrededor del presidente", abundó.



En cambio, Lukashenko, aliado cercano de Putin, consideró que la rebelión era el resultado de una mala gestión de las rivalidades entre Wagner y el ejército ruso, que no dejaron de aumentar en los últimos meses.



"La situación se nos fue de las manos, luego pensamos que se resolvería, pero no se resolvió", declaró Lukashenko a la prensa. "No hay héroes en esta historia", agregó.



En un aparente intento de pasar página, el Ministerio ruso de Defensa afirmó este martes que "están en curso preparativo para transferir al ejército los equipamientos militares pesados de Wagner a las unidades activas de las fuerzas armadas" rusas.



Con una medida así, se neutralizaría, en la práctica, al grupo Wagner, cuyo jefe afirma, sin embargo, haber iniciado su revuelta para "salvar" a esa organización, en riesgo de ser absorbida por el ejército el 1 de julio.



¿Dónde está Prigozhin?