Rusia no espera "nada bueno" de la administración Biden

Rusia no espera "nada bueno" del futuro presidente estadounidense Joe Biden, cuya política será guiada por la "rusofobia", afirmó el miércoles el viceministro de Relaciones Exteriores, Serguei Riabkov.



"Nos esperamos nada bueno, está claro. Sería extraño esperar algo bueno de gente que, en muchos casos, hizo carrera con la rusofobia, derramando hiel sobre mi país", dijo Riabkov a la agencia de prensa rusa Interfax, en un momento de avivadas tensiones entre los dos países debido a un gigantesco ciberataque en Estados Unidos atribuido a Moscú.



Riabkov es uno de los responsables rusos de las relaciones con las Américas y de la no proliferación de armamento, en particular nuclear, por lo cual es uno de los principales interlocutores del departamento de Estado norteamericano.



Riabkov considera que Rusia debe tener un "diálogo selectivo" con Estados Unidos, apuntando solamente a los "temas que interesan" a Moscú.



Rusia debe mantener una política de "contención total de Estados Unidos, en todas las direcciones, porque la política estadounidense hacia Rusia es profundamente hostil", sostuvo Riabkov.



Según él, la pelota está en el campo estadounidense para una reactivación de las relaciones bilaterales y Rusia no tiene la intención de "iniciar contactos con el equipo de transición de Biden".



Las declaraciones rusas tienen lugar pocas horas después de que Biden prometiera que iba a responder al gigantesco ataque informático atribuido a Rusia y criticara a Donald Trump por su inacción.



Para Riabkov, la administración estadounidense saliente deja "una dura herencia", por haber adoptado múltiples sanciones contra Rusia, debido principalmente a la piratería informática y a la injerencia en las presidenciales de 2016.



"Todo va de mal en peor. Ha sido la característica de los últimos cuatro años y no tenemos la sensación de que esta tendencia vaya a cambiar", dijo Riabkov.