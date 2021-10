Rusia envía a un equipo a filmar la primera película en el espacio

Rusia envió, este martes, a una actriz y un director de cine al espacio para rodar el primer largometraje de la historia en ese lugar y marcar algunos puntos simbólicos de ventaja frente a los estadounidenses, después de años de decepciones.



Acompañados del experimentado cosmonauta Anton Shkaplerov, la actriz Yuliya Peresild, de 37 años, y el realizador Klim Shipenko, de 38, despegaron sobre las 8:55 GMT a bordo de un cohete Soyuz desde el cosmódromo ruso de Baikonur, en Kazajistán.



Al cabo de cinco minutos se encontraban a 150 km de altitud y las separaciones de las diferentes partes de la nave discurrieron sin problemas.



Según el plan de vuelo, el cohete debe llegar a la Estación Espacial Internacional a las 12:12 GMT.



A partir de entonces, director y actriz dispondrán de 12 días, hasta su retorno previsto el 17 de octubre, para rodar una película inicialmente titulada "El desafío", que presentará a una médica con la misión de salvar un cosmonauta.

Los dos viajeros siguieron un entrenamiento acelerado para aprender a soportar la violenta aceleración del despegue y a moverse en la ingravidez.



En un contexto de tensiones entre Rusia y Estados Unidos, esta aventura cinematográfica, cuyo presupuesto se mantiene en secreto, busca adelantarse al proyecto fílmico en el espacio de Tom Cruise, cuya programación aún no se conoce.



"Es un gran placer. Para mí, el espacio es atractivo (...), ilimitado", dijo Peresild en un video difundido el martes en la cadena de televisión de la agencia espacial rusa Roscosmos.



En una conferencia de prensa el lunes, su director, que se encargará de la cámara, el maquillaje y la iluminación en el reducido segmento ruso de la ISS, aseguró que el largometraje servirá de "experiencia".



"No tengo a nadie a quien pedir consejos, no tengo un camarógrafo a quien preguntar cómo filmar con la luz de una ventanilla", comentó.



La misión llega en un momento de proliferación de viajes al espacio, incluido los vuelos de placer como el de los millonarios Richard Branson y Jeff Bezos. El lunes, una empresa de este último, Blue Origin, anunció que el actor William Shatner, el capitán Kirk en la serie Star Trek, irá al espacio la próxima semana.



"Ganarle a la Nasa"

Para Roscosmos, la película deberá devolverle el prestigio perdido por sus escándalos de corrupción, sus numerosas averías y la pérdida del lucrativo monopolio de los vuelos tripulados a la ISS, con la irrupción de la sociedad Space X de Elon Musk.

Se trata de "ganarle a la Nasa y a Space X", y "desviar la atención de (sus) problemas", dijo a la AFP el politólogo Konstantin Kalashev.



La agencia rusa había revelado su proyecto cinematográfico el año pasado, tras el anuncio de un proyecto de rodaje a bordo de la ISS con la estrella estadounidense Tom Cruise.



Aunque las imágenes han acompañado a todas las misiones al espacio, nunca se ha filmado un largometraje de ficción en órbita.



El país aún quiere involucrarse en el turismo espacial y para diciembre está previsto el viaje de un multimillonario japonés.