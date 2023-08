Rusia continuará su programa lunar, asegura jefe de la agencia espacial

21 de agosto de 2023, 11:14 AM

Moscú, Rusia | Rusia no debe abandonar su programa de exploración pese a que la sonda Luna-25 se estrellase este domingo, dijo el jefe de la agencia espacial Yuri Borísov.



"Interrumpirlo sería la peor decisión que podríamos tomar", estimó el director general de Roscosmos interrogado por la cadena de televisión Rossiya 24. Moscú debería "dominar todas las tecnologías", añadió.



Para él, la primera sonda que lanzó Rusia a la Luna desde 1976 se estrelló en el satélite terrestre "principalmente" porque Rusia "interrumpió su programa de exploración espacial durante casi 50 años".



"La experiencia incalculable acumulada por nuestros predecesores en los años sesenta y setenta se perdió casi por completo y el traspaso de conocimientos entre las generaciones no tuvo lugar", se lamentó Yuri Borísov.



El accidente se produjo porque un motor de la sonda no se apagó según el programa y "funcionó durante 127 segundos en vez de 84".



Una comisión especial fue formada para investigar las causas exactas del accidente, añadió Borísov.



Este incidente se produce en un momento en que el Presidente ruso, Vladimir Putin, prometió que Moscú hará todo lo que esté en su mano para mantener su posición de líder, tomando como ejemplo el envío por la URSS del primer hombre al espacio en 1961.