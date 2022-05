Rusia acusa a Ucrania de "ausencia total de voluntad" para negociar la paz

Moscú, Rusia | El gobierno ruso acusó este miércoles a Ucrania de "ausencia total de voluntad" para negociar con Rusia el fin del conflicto que persiste desde que inició la ofensiva rusa el 24 de febrero.



"Las negociaciones no avanzan y constatamos una ausencia total de voluntad por parte de los negociadores ucranianos para continuar el proceso", declaró a la prensa el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.



En la víspera, la presidencia ucraniana aseguró que el diálogo se había interrumpido por culpa de Moscú. "El proceso de negociación está en pausa", dijo Mijailo Podoliak, consejero del presidente Volodimir Zelenski.



Rusia "no comprende que la guerra ya no se desarrolla según sus reglas, su calendario o sus planes", agregó.



Delegaciones de ambos bandos se han reunido en varias ocasiones, pero sin lograr resultados concretos. El último encuentro entre los líderes de los equipos negociadores se remonta al 22 de abril, según las agencias rusas.