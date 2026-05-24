Riquelme desafiará a Pérez en elecciones a presidencia del Real Madrid

El Real Madrid volverá a celebrar elecciones después de dos décadas: el guante lanzado por el presidente Florentino Pérez lo ha recogido el empresario Enrique Riquelme, cuya candidatura fue validada este domingo por la Junta Electoral del club.

"Esta Junta Electoral adopta por UNANIMIDAD el siguiente acuerdo: Proclamar válida la candidatura presentada por D. Enrique José Riquelme Vives", informó el Real Madrid en un comunicado, precisando que la misma reúne "todos los requisitos exigidos en las vigentes normas electorales".

La Junta ya había validado el sábado la candidatura a la reelección de Pérez, por lo que los socios del Real Madrid tendrán que acudir a las urnas por primera vez desde 2006, cuando, tras la dimisión con la que Florentino Pérez concluyó su primer mandato al frente del conjunto merengue, se convocaron unas elecciones ganadas por Ramón Calderón, en las que concurrieron cinco candidatos.

Tras la dimisión de Calderón en enero 2009, sucedido sólo algunos meses por Vicente Boluda, Florentino Pérez volvió a tomar las riendas del equipo al ser el único candidato en las elecciones de junio de 2009.

Desde entonces, Pérez ha revalidado la presidencia sin oposición en 2013, 2017, 2021 y 2025.

A contrarreloj.

Riquelme, de 37 años, ha trabajado a contrarreloj en los últimos días para poder formalizar su candidatura después de que el 12 de mayo Pérez anunciara de forma sorpresiva la convocatoria de elecciones.

El presidente merengue aseguraba dar así la oportunidad de presentarse a quien quisiera, aludiendo sin nombrarlo a Riquelme como "ese señor que habla con las eléctricas y que tiene acento sudamericano".

Un dardo dirigido a su ahora contrincante, presidente del grupo Cox de energías renovables y que ha pasado buena parte de su vida en América Latina.

"Que dicen que somos muy malos, que somos una dictadura", añadió Pérez en una controvertida rueda de prensa en la que anunció las elecciones.

La convocatoria dejaba solo diez días, según los estatutos del Real Madrid, a los posibles contrincantes para presentarse, para lo cual se requiere cumplir varios requisitos.

Duros requisitos.

Entre los más complicados, llevar 20 años como socio del club merengue y cubrir con el patrimonio personal un 15% del presupuesto anual del Real Madrid, unos 187 millones de euros (219 millones de dólares).

El propio Florentino Pérez, con el apoyo de los socios compromisarios en asamblea, elevó en 2012 hasta los 20 años la antigüedad en el club para poder concurrir a las elecciones, en lo que algunos vieron, en su momento, como una maniobra para dificultar la presentación de candidaturas.

Muchos vieron la sorpresiva convocatoria como una manera del presidente merengue, recién reelegido en 2025, de reiniciar cuatro años de mandato para afrontar distintos frentes que van desde la remodelación del equipo tras dos años en blanco hasta el eventual cambio de la estructura societaria.

En la asamblea de noviembre pasado, Pérez deslizó la idea de buscar un inversor minoritario con una participación "del 5%, o un máximo del 10%" del capital del club.

Un apunte que parece servir a Riquelme para hablar de privatización, aunque ambos contrincantes aseguran que quieren que el Real Madrid siga siendo de sus socios.

"Pueden ser las últimas elecciones del Real Madrid porque viene la privatización, o eso es lo que se anuncia", apuntó Riquelme en un foro económico el miércoles.

Este joven empresario afirmó al oficializar el sábado su candidatura que aspira a poner en marcha "un proyecto tremendamente ilusionante, serio y profesional tanto en lo deportivo como en lo social".

Tras la validación de la candidatura de Riquelme, se iniciará el plazo para la campaña electoral y las elecciones, cuya fecha está todavía por fijarse en un plazo estimado de unos quince días.

Según algunos medios, la votación podría tener lugar el 7 de junio.



