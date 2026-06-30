Rescate de Hernán en Venezuela: cruzrojistas ticos ya lograron verlo entre los escombros

Casi una semana después de los terremotos que azotaron Venezuela, miembros de la Cruz Roja Costarricense lograron ver por primera vez a Hernán Alberto Gil Flores, de 42 años, entre los escombros.

Así lo confirmó Ricardo Arias, del departamento de Comunicaciones de la benemérita institución, a Teletica.com.

Los rescatistas han mantenido comunicación con el hombre atrapado e, incluso, han podido brindarle agua. Sin embargo, este martes se hizo el primer contacto visual.

Llegar hasta el guarda de seguridad, sepultado por más de 140 toneladas de material, no ha sido tarea fácil. El túnel lo han abierto con cincel y martillo, precisamente para evitar movimientos bruscos que puedan comprometer su vida.

"Está tranquilo", asegura el equipo costarricense destacado en La Guaira sobre Hernán.

Este rescate, que ya se extiende por varios días, tuvo un retraso debido a que todos los integrantes de las brigadas tuvieron que ser evacuados de emergencia.

"Uno de los sensores indicó que la viga se bajó 9 mm", explicó la Cruz Roja sobre las razones.

Sin embargo, luego de una revisión, los cruzrojistas ticos, junto a equipos de Portugal, El Salvador, Estados Unidos, Chile y Venezuela, volvieron a entrar a la estructura para tratar de sacar a Hernán lo antes posible.