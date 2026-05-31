Reporte revela datos sobre las armas químicas de Corea del Norte

Un estudio publicado a fines de mayo de 2026 develó pistas sobre el programa de armas químicas de Corea del Norte. El reporte, publicado en el sitio web 38 North, se basó en una investigación realizada en el marco del Proyecto Antracita, en el que participan expertos en seguridad del Royal United Services Institute (RUSI), un think tank londinense cuyo objetivo es usar fuentes abiertas para obtener una "visión general" del potencial militar químico norcoreano.

El informe señala que las instalaciones industriales, las universidades e instituciones de investigación administradas por el gobierno de Corea del Norte disponen de los equipos y la materia prima necesaria para la producción de armas químicas.

Aunque la investigación enfatiza que nada de esto prueba que Corea del Norte esté produciendo armas químicas, sí complementa la información de inteligencia disponible al "proporcionar una base de viabilidad e identificar indicadores que merecen ser monitoreados".

"En conjunto, la conclusión más impactante de este análisis no es la presencia de una prueba irrefutable, sino la convergencia de múltiples indicadores que apuntan a una capacidad industrial integrada", afirma el documento.

Un tema del que se sabe poco

La evaluación coincide con otros informes y es motivo de preocupación entre los expertos debido a que Pionyang ya ha demostrado una clara voluntad de utilizar armas químicas. En 2017, agentes asesinaron con el agente nervioso VX a Kim Jong-nam, el hermano del dictador norcoreano Kim Jong-un, en el aeropuerto de Kuala Lumpur, en Malasia.

"Está absolutamente claro que Corea del Norte puede y ha fabricado armas químicas y el uso de VX en 2017 lo confirma", dice Margaret Kosal, directora de estudios de posgrado del Instituto de Tecnología de Georgia.

"En comparación con otros programas de guerra química antiguos o actuales, no sabemos mucho de lo que pasa en Corea del Norte", dice a DW. Tampoco hay mucha información sobre las verdaderas capacidades nucleares y de guerra biológica del régimen.

"Pero por lo que se puede inferir tienen la capacidad de producir grandes cantidades de gas mostaza y sarín y cierta cantidad de VX", apunta la experta.

Anteriormente, se creía que el programa estaba diseñado para ser un sustituto disuasivo pobre de una bomba atómica, antes de que Corea del Norte desarrollara realmente su capacidad nuclear, pero nada indica que Pionyang haya renegado del arsenal químico.

"Lo más probable es que se utilice para obstaculizar a los soldados surcoreanos" en el caso de un conflicto, dice Kosal. Tampoco puede descartarse "que se planee su uso contra centros urbanos como Seúl".

Hasta 5.000 toneladas de armas químicas

Se cree que Corea del Norte posee entre 2.500 y 5.000 toneladas de armas químicas.

Dan Pinkston, profesor de relaciones internacionales en la Universidad de Troy, en Seúl, dice a DW que el régimen norcoreano no tendría reparos en usar estas armas si se considerara en peligro inminente de colapso.

"El régimen es paranoico y cualquier tipo de arma de capacidad letal se justifica como necesaria para su propia seguridad", dice Pinkston, autor de un informe para el International Crisis Group sobre el programa norcoreano de armas químicas y biológicas.

A pesar de los horrores que se asocian con las armas químicas, Pinkston estima que si estallara un conflicto en la península se usarían estas armas antes de recurrir a un ataque nuclear.

"Un ataque nuclear por parte de Corea del Norte sería respondido con una represalia abrumadora que acabaría con el régimen", dice el experto. "Pero si un conflicto se estuviera desarrollando en contra de Corea del Norte y las tropas surcoreanas avanzaran hacia Pionyang, Corea del Norte podría usar armas químicas para degradar o retrasar esa operación".

En el campo de batalla las consecuencias serían atroces, especialmente entre los civiles atrapados entre los combates y sin equipos especiales de protección.

"Por desgracia tenemos numerosos ejemplos del uso de armas químicas. Irak las usó contra las fuerzas iraníes en los 80, Siria hizo lo mismo contra rebeldes y civiles, y también hay reportes del uso por parte de Rusia en Ucrania", recuerda Pinkston.

"Algunos dicen que las armas químicas son un tabú porque lo que hacen al cuerpo humano es horrible e indiscriminado, pero Corea del Norte no ha firmado la Convención sobre Armas Químicas, hay indicios de que ya las han usado y no veo señales de que vayan a renunciar a ellas", explica.

Alarma ante datos adicionales

Ryo Hinata-Yamaguchi, profesor experto en temas militares de la Universidad Internacional de Tokio, está alarmado por los datos surgidos de Corea del Norte. "Esto se suma a información de otras fuentes, incluidos desertores de alto rango, así que debemos tomar esto muy en serio", sostiene.

"Dicho esto, y si bien sabemos que el régimen es despiadado y cruel, desconocemos la eficacia de estas armas y los sistemas necesarios para desplegarlas en el campo de batalla", agrega. Pese a ello, coincide en que Pionyang no dudaría en usarlas para evitar el colapso total.

"Han demostrado que no les preocupaba el uso de VX en un espacio público en 2017. Además, Corea del Norte desafía regularmente el derecho internacional y creo que consideran que las armas químicas tienen un impacto psicológico útil", agrega.

"Sospecho que usarían cualquier cosa que sirviera para nivelar el campo de batalla ante un oponente tecnológicamente superior, por lo que la probabilidad de que Corea del Norte use armas químicas en condiciones de guerra es muy alta", asevera.