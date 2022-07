Reino Unido y Francia se preparan para batir récords de calor

Por AFP Agencia | 18 de julio de 2022, 5:31 AM

Londres, Reino Unido | Los termómetros seguían este lunes al alza en Europa occidental, donde se esperan récords de calor en Francia y en el Reino Unido, mientras los bomberos continúan su lucha contra los incendios en España y Portugal.



La ola de calor es la segunda registrada en menos de un mes en Europa, en plena campaña turística estival. Para los científicos, la multiplicación de estos fenómenos es consecuencia directa del cambio climático.



"Se espera un calor especialmente intenso, no una típica ola de calor de verano", explicó a la AFP François Gourand, meteorólogo de Météo France, cuando el oeste de Francia se encuentra en "alerta roja".



Las temperaturas podrían situarse entre 38ºC y 40ºC en buena parte del país y, según este servicio meteorológico, "algunas zonas del suroeste" podrían vivir "un apocalipsis de calor" con hasta 44ºC.



Al otro lado del canal de la Mancha, el Reino Unido también se prepara para récords de calor. El mercurio podría superar el martes los 40ºC, por primera vez en su historia. El actual récord son los 38,7ºC del 25 de julio de 2019.



"Más caliente que el Sáhara", titulaba el lunes el tabloide The Sun. Las escuelas de varias zonas de Inglaterra cerraron y, ante posibles perturbaciones por el calor, varias compañías de trenes llamaron a no viajar lunes y martes.



"Aconsejamos encarecidamente a nuestros clientes en Inglaterra y en el País de Gales a viajar solo si es absolutamente indispensable", declaró Jake Kelly, portavoz de Network Rail, en la emisora BBC Radio 4.



Las autoridades británicas decretaron el máximo nivel de alerta, el 4, por el riesgo que corren incluso las personas jóvenes y con buena salud. Se aconseja hidratarse, evitar exponerse al sol y vigilar a las personas vulnerables.



Nuevo muerto en España

Las recomendaciones no son baladíes. La ola de calor ya causó víctimas durante su paso el fin de semana por España, donde se alcanzaron los 43,4ºC en Don Benito, cerca de Badajoz (oeste).



El domingo, un hombre de 50 años murió por un golpe de calor en Torrejón de Ardoz, a las afueras de Madrid. Un día antes, un operario de limpieza de 60 años falleció en la capital por la misma razón, según las autoridades locales.



Los incendios desencadenados por la ola de calor en España también provocaron la muerte de un pastor en la provincia de Zamora (noroeste), anunciaron el lunes las autoridades locales. La víspera, un bombero perdió la vida en esa zona.



En la península Ibérica, los bomberos luchan desde hace días por sofocar decenas de incendios.



En España, según el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, el fuego devastó 70.000 hectáreas desde inicios de año, "casi el doble de la media de la última década".



En la vecina Portugal, unos 800 bomberos seguían luchando el lunes contra cuatro incendios activos en el centro y el norte, pero Protección Civil estimó que la situación era favorable gracias a un descenso de la temperatura.



Tras batir el jueves su récord de temperatura para un mes de julio, con 47ºC registrados en el norte, se espera que Portugal viva un día más fresco este lunes, poniendo fin a una ola de calor de más de una semana.



En Francia, los equipos de emergencia también luchan contra el fuego. Dos grandes incendios calcinaron desde hace una semana 14.000 hectáreas de vegetación en el suroeste de Francia, cerca de Burdeos.



"Vamos a tener un día complicado por las temperaturas, pero también por el cambio de dirección del viento", advirtió este lunes Marc Vermeulen, director de los bomberos de la zona, en la turística localidad La Teste-de-Buch.



"El cambio climático mata"

Los científicos consideran que la multiplicación de las olas de calor es una consecuencia directa del calentamiento del planeta. Las emisiones de gases de efecto invernadero aumentarían su intensidad, su duración y su frecuencia.



Según la Comisión Europea, casi la mitad del territorio de la Unión Europea (UE) se encuentra "en riesgo" de sequía.



"El cambio climático mata, mata personas (...), mata también nuestro ecosistema", dijo el presidente del gobierno español, durante una visita a una zona afectada por incendios en Extremadura (oeste).



Para Gourand, de Météo France, la cuestión del cambio climático "avanza en la sociedad" por la intensificación de estos fenómenos. "La gente es cada vez más consciente (...) Llegó la hora de pasar a la acción política", agregó.



El gobierno británico fue acusado el domingo de ignorar la situación, después que el primer ministro Boris Johnson se ausentara de una reunión de crisis y su ministro de Justicia, Dominic Raab, pareciera alegrarse de que el mercurio pueda superar por primera vez los 40ºC.