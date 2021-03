Reino Unido aumentará arsenal nuclear por primera vez desde la Guerra Fría

El primer ministro Boris Johnson se dispone a anunciar este martes un aumento del arsenal nuclear británico, por primera vez desde el fin de la Guerra Fría, en el marco de su primera revisión estratégica posbrexit que sitúa a Rusia, y en menor medida a China, como amenazas.



Downing Street anunció en un comunicado que Johnson dará a conocer ante el Parlamento las conclusiones de un informe sobre defensa, seguridad y política exterior del país, que determinará la línea del gobierno para la próxima década.



Según los diarios The Guardian y The Sun, que consultaron el documento de un centenar de páginas, el gobierno prevé aumentar a 260 el número máximo de ojivas que el país está autorizado a almacenar.



Pondrá así fin al desarme progresivo emprendido tras la caída de la Unión Soviética en 1991, aumentando el arsenal en un 45% respecto a su compromiso para mediados de esta década de limitarse a 180 ojivas.



Según los medios británicos, el ejecutivo invocará una "panoplia creciente de amenazas tecnológicas y doctrinales" para justificar este cambio, sin precedentes desde el fin de la Guerra Fría.



"Dado que las circunstancias y las amenazas cambian con el tiempo, necesitamos mantener un nivel mínimo y creíble de disuasión", justificó el ministro de Relaciones Exteriores, Dominic Raab, en declaraciones a la radio BBC. "Esta es la garantía última, la póliza de seguros última contra las peores amenazas de los estados hostiles", añadió.



Tras haber completado su salida de la Unión Europea, con el fin del periodo de transición el pasado 1 de enero, el Reino Unido busca posicionarse como una potencia clave en el panorama internacional, según un concepto acuñado como "Gran Bretaña global".



Rusia y China

Así, el informe citado por la prensa advierte de la "posibilidad realista" de que un grupo terrorista "logre lanzar un ataque CBRN [químico, biológico, radiológico o nuclear) de aquí a 2030" pero también de los retos que representan respectivamente Rusia y China.



Sin embargo, según el diario The Guardian, el texto presenta el Kremlin de Vladimir Putin más como una "amenaza activa" que el régimen de Pekín, con quien Londres mantiene relaciones diplomáticas cada vez más tensas pero desea estrechar lazos comerciales y define aquí como "desafío sistémico".



La noticia de un aumento del arsenal nuclear indignó a la ICAN (Campaña Internacional para la Abolición de Armas Nucleares), para quien "viola los compromisos que (Londres) ha adoptado en el marco del tratado de no proliferación nuclear".



"La decisión del Reino Unido de aumentar su reservas de armas de destrucción masiva en plena pandemia es irresponsable, peligrosa y viola el derecho internacional", denunció Beatrice Fihn, directora de esta oenegé.



El grupo Campaign for Nuclear Disarmament (CND) ve en esta iniciativa un "primer paso hacia una nueva carrera armamentista nuclear" y la tachó de "enorme provocación en el escenario mundial".



"Mientras el mundo se debate con la pandemia y el caos climático, es increíble que nuestro gobierno elija aumentar el arsenal nuclear británico", subrayó su secretaria general Kate Hudson, para quien "atizar las tensiones mundiales y malgastar recursos es un enfoque irresponsable y potencialmente desastroso".