Reino Unido abre investigación contra TikTok en tema de protección de menores

El regulador británico de medios de comunicación y telecomunicaciones, Ofcom, anunció este jueves la apertura de una investigación contra TikTok para determinar si ha incumplido sus obligaciones de proteger a los niños de la exposición a contenidos perjudiciales.

La pesquisa busca establecer si la plataforma utiliza un sistema de verificación de edad suficientemente eficaz para identificar correctamente si un usuario es menor de edad.

"Esta investigación tratará de establecer si existen motivos razonables para creer que TikTok no ha cumplido, o no está cumpliendo, sus obligaciones legales, en particular utilizando un sistema de verificación de edad altamente eficaz para determinar correctamente si un usuario es o no un menor", indicó Ofcom en su sitio web.

La plataforma de intercambio de videos, propiedad del grupo chino ByteDance, ya se encontraba bajo la atención de las autoridades británicas y enfrenta un creciente número de sanciones y restricciones en distintos países.

Hace dos años, Ofcom impuso a TikTok una multa cercana a los dos millones de libras esterlinas (2,7 millones de dólares) por no entregar a tiempo la información solicitada sobre su función de control parental.

Un año antes, la Oficina del Comisionado de Información (ICO, por sus siglas en inglés) también sancionó a la empresa con una multa de 12,7 millones de libras esterlinas (17 millones de dólares) por el uso ilegal de datos personales de menores.

"La apertura de una investigación no significa que Ofcom haya concluido que el proveedor ha incumplido sus obligaciones", aclaró el regulador.

La entidad advirtió que, en caso de comprobarse una infracción, puede imponer multas de hasta el 10% de la facturación mundial de la empresa.

El Reino Unido endureció el año pasado su legislación sobre la seguridad en línea de los menores con la entrada en vigor de una ley destinada a impedir que estén expuestos a contenidos relacionados con el suicidio, la autolesión, los trastornos alimentarios y la pornografía, entre otros.

TikTok aseguró que cumple con la normativa británica y que colaborará durante el proceso de investigación.

"Trabajamos con rigor para ofrecer experiencias adaptadas a cada grupo de edad", afirmó la empresa en una declaración remitida a la AFP.

"Estamos convencidos de que cumplimos las obligaciones que nos impone la legislación británica y colaboraremos con Ofcom para demostrarlo", añadió.