Referendo anticrimen en Ecuador avanza empañado por asesinato de un jefe carcelario

El crimen empaña la consulta popular, a la que 13,6 millones de los 17,7 millones de habitantes están llamados a votar por Sí o No en 11 preguntas impulsadas por el mandatario Daniel Noboa, que coquetea con la reelección en febrero próximo.

Oxígeno para Noboa

La población fue consultada sobre este asunto en febrero de 2023, antes del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, y el No se impuso con 52%.

La profesora Alexandra Rocha, de 25 años, votó a favor de la extradición. "Siento que las leyes aquí no son suficientemente fuertes como para que las personas que cometen un delito paguen por lo que están haciendo", justificó.

"Todo voté no, no estoy conforme con este tipo de gobierno, nos ha llevado a un desastre total" y la extradición "no sirve para nada", manifestó a la AFP Dulce Negrete, de 61 años y empleada privada.